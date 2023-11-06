VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Gazze'de sahra hastanelerine ihtiyaç var"
Dilan Polat ve Engin Polat'ın ifadeleri ortaya çıktı
İranlı Bakan ile BM Yemen Özel Temsilcisi "Yemen meselesini" görüştü
DSÖ'den "Gazze'deki bombardımanlardan endişe duyuyoruz" açıklaması
Birleşik Arap Emirlikleri, Gazze'ye için harekete geçti
Lübnan: "İsrail ülkenin güneyinde 462 hektar alan yaktı"
06 Kasım 2023 Pazartesi 00:15:00 - Güncelleme:06 Kasım 2023 Pazartesi 00:15:00

ABD Dışişleri Bakanı Blinken Ankara'da

Kaynak: AA

ABONE OL

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmek üzere Ankara'ya geldi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmek üzere Ankara'ya geldi.

Blinken ve beraberindeki heyeti Ankara'ya getiren uçak, saat 23.58'de Esenboğa Havalimanı'na indi.

Blinken'ı, Esenboğa Havalimanı'nda, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake, Dışişleri Bakanlığı Amerika'dan Sorumlu İkili Siyasi İşler Genel Müdürü Büyükelçi Yaprak Balkan, Ankara Vali Yardımcısı Namık Kemal Nazlı ve çok sayıda yetkili karşıladı.

Dışişleri Bakanı Fidan ile mevkidaşı Blinken arasında yarın yapılacak resmi görüşmelerde, Gazze'deki durum, bölgesel meseleler ve ikili ilişkilerin ele alınması bekleniyor.

Etiketler : Antony Blinken Hakan fidan israil gazze
Babasız büyüyen Doğuş'tan baba şarkısı

Babasız büyüyen Doğuş'tan baba şarkısı
Hayali Harbiye sahnesi

Hayali Harbiye sahnesi
Aşkın ilk karesi

Aşkın ilk karesi
Ameliyattan kurtuluş yok

Ameliyattan kurtuluş yok
Gençlerin tiyatroya ilgisi var

Gençlerin tiyatroya ilgisi var
Setten ilk kare

Setten ilk kare
Harbiye ilk heyecan

Harbiye ilk heyecan
Stüdyoya girdi

Stüdyoya girdi
Zeynep Tunuslu: Demet Akbağ araba kullanmayı bilseydi, uzay ölmezdi

Zeynep Tunuslu: Demet Akbağ araba kullanmayı bilseydi, uzay ölmezdi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX