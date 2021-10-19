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19 Ekim 2021 Salı 12:01:00 - Güncelleme:19 Ekim 2021 Salı 12:28:00

Bakanlığa çağrılan ABD dahil 10 ülkenin büyükelçileri hakkında Dışişleri'nden açıklama

Kaynak: AA

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Osman Kavala'ya ilişkin çağrı yaptıkları için Dışişleri'ne çağrılan ABD, Almanya ve Fransa dahil 10 ülkenin Ankara büyükelçilerine "Hukuki bir süreçle ilgili hadsiz açıklamaların kabul edilemez olduğu" ifade edildi.

Bakanlığa çağrılan Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda'nın diplomatik misyon şefleriyle Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Faruk Kaymakcı görüştü.

Görüşmede, Osman Kavala'nın yargılandığı davayla ilgili açıklamalarına duyulan rahatsızlık ve tepkiler iletildi.

Söz konusu büyükelçilikler, sosyal medya hesaplarından, Osman Kavala hakkında devam eden davanın, Türkiye'de demokrasi ve hukukun üstünlüğüne gölge düşürdüğünü ileri sürerek, Kavala'nın serbest bırakılması çağrısında bulunmuştu.

DIŞİŞLERİ'NDEN AÇIKLAMA

Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde;

Ülkemizde devam eden bir davayla ilgili olarak, diplomatik teamüllere aykırı bir şekilde dün akşam ortak bir açıklama yayımlayan Ankara'daki bir grup Büyükelçi bu sabah Dışişleri Bakanlığına çağrılmıştır.

"HADSİZ AÇIKLAMALAR KABUL EDİLEMEZ"

Bu ülkelerin Büyükelçileri/Maslahatgüzarlarına, sosyal medya üzerinden yapılan ve bağımsız yargı tarafından yürütülen hukuki bir süreçle ilgili bu hadsiz açıklamanın kabul edilemez olduğu, hukuki süreçlerin siyasallaştırılmasına ve Türk yargısına baskı yapmaya yeltenen bu açıklamanın reddedildiği, söz konusu açıklamanın Büyükelçilerin savunduğunu iddia ettikleri hukukun üstünlüğü, demokrasi ve yargı bağımsızlığına da aykırı olduğu iletilmiştir.

"TÜRK YARGISI BU TÜR SORUMSUZ AÇIKLAMALARDAN ETKILENMEYECEKTİR"

Adı geçenlere, Anayasamızda da kayıtlı olduğu üzere, Türkiye'nin insan haklarına saygılı, demokratik bir hukuk devleti olduğu vurgulanmış ve Türk yargısının bu tür sorumsuz açıklamalardan etkilenmeyeceği hatırlatılmıştır.

"SAMİMİYETSİZ VE ÇİFTE STANDARTLI BİR YAKLAŞIM"

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin, bazı ülkelere yönelik verdiği ve yıllardır uygulanmayan kararlarını görmezden gelenlerin, sadece Türkiye ile ilgili davalara odaklanmalarının ve özellikle Kavala davasını sürekli ve ısrarla gündemde tutmaya çalışmalarının samimiyetsiz ve çifte standartlı bir yaklaşım olduğuna dikkat çekilmiş, Büyükelçiler/Maslahatgüzarlar Viyana Sözleşmesi kapsamında görevlerinin sorumlulukları içerisinde kalma konusunda uyarılmışlardır.

Etiketler : 10 ülke Dışişleri Bakanlığı ABD Osman Kavala
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