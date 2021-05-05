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05 Mayıs 2021 Çarşamba 09:00:00 - Güncelleme:05 Mayıs 2021 Çarşamba 09:00:00

ABD Çin uzay roketi dünyaya düşüyor! Dünyanın hangi noktasına düşecek?

Kaynak: AA

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ABD Uzay Kuvvetleri Komutanlığı, kontrolden çıkan Çin uzay roketini takip ediyor.

ABD Uzay Kuvvetleri Komutanlığı, hafta sonu yeryüzüne düşmesini beklediği kontrolden çıkan Çin uzay roketini takip ediyor.

Çin'e ait Long March 5B tipi roketin kontrolden çıkması, dünyayı alarma geçirdi.

Pentagon sözcülerinden Mice Howard, roketin 8 Mayıs'ta yeryüzüne inmesini beklediklerini ve roketin güzergahının ABD Uzay Kuvvetlerince takip edildiğini kaydetti.

Howard, şu anda roketin kalıntılarının tam olarak dünyanın hangi noktasına düşeceğini bilmediklerini belirtirken, bunun, roketin dünyaya inmesine saatler kala tahmin edilebileceğini ifade etti.

Çin, geçen hafta kendi uzay istasyonlarının parçalarını fırlatma amacıyla bu roketi kullanmıştı.

Roket kontrolden çıktıktan sonra parçaların bir kısmının atmosferde yandığı ifade edilirken, 22 tonluk roketin bazı parçalarının ise yerleşim alanlarına düşmesinden endişe ediliyor.

Etiketler : Long March 5B tipi roket ÇİN ABD UZAY
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