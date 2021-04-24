Biden'ın skandal açıklamasına Türkiye'den tepkiler peş peşe geliyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin yayımladığı mesajındaki "sözde soykırım" ifadesine ilişkin "Tek dayanağı popülizm olan bu açıklamayı tümüyle reddediyoruz." mesajını paylaştı.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sözcükler tarihi değiştiremez, yeniden yazamaz. Tarihimiz hakkında kimseden ders alacak değiliz. Siyasi fırsatçılık barış ve adalete karşı en büyük ihanettir. Tek dayanağı popülizm olan bu açıklamayı tümüyle reddediyoruz. #1915Olayları" ifadelerini kullandı.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI ABD BAŞKANI BİDEN'IN 1915 OLAYLARINA YÖNELİK AÇIKLAMASINI LANETLEDİ



Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin yayımladığı mesajındaki "sözde soykırım" ifadesine dair, "ABD Başkanı'nın radikal Ermeni çevreleri ile Türkiye karşıtı grupların baskısı altında 24 Nisan tarihinde yaptığı 1915 olaylarına dair açıklamayı kabul etmiyor ve en şiddetli şekilde telin ediyoruz." açıklamasında bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Biden'ın açıklamasının konuya dair bilimsel ve hukuki bir temele, bulguya dayanmadığının ortada olduğuna dikkat çekilerek 1915 olaylarına ilişkin, uluslararası hukukta tanımlanan soykırım ifadesinin kullanılabilmesi için gereken şartların hiçbirinin mevcut bulunmadığı vurgulandı.

"ABD Başkanı'nın radikal Ermeni çevreleri ile Türkiye karşıtı grupların baskısı altında 24 Nisan tarihinde yaptığı 1915 olaylarına dair açıklamayı kabul etmiyor ve en şiddetli şekilde telin ediyoruz." ifadesi kullanılan açıklamada, 1915 olaylarının niteliğinin politikacıların konjonktürel siyasi saiklerine veya iç siyaset mülahazalarına göre değişmeyeceği ve böyle bir tutumun, tarihin yalnızca hoyratça tahrif edilmesine hizmet edeceği belirtildi.

Açıklamada, şu değerlendirmelere yer verildi:

"Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, 1915 olaylarının tartışmalı niteliğini açıkça ifade etmiştir. Öte yandan, Türkiye'nin o döneme dair bilimsel gerçekler ışığında adil bir hafızanın oluşturulmasına yönelik olarak 2005 yılında yaptığı Ortak Tarih Komisyonu kurulması önerisi de, Ermeni tarafı buna hiç yanaşmamış olsa da, bugün halen geçerliliğini korumaktadır. Bu itibarla, tarihi konularda hüküm vermeye ne hukuken ne ahlaken yetkisi bulunan ABD Başkanı'nın yaptığı açıklamanın hiçbir değeri bulunmamaktadır."

Açıklamada, medeniyetlerin beşiği olarak adlandırılan bir coğrafyanın merkezinde yer alan ve yaşadığı tüm acılara rağmen insanlığın barış ve huzuru için çaba sarf etmeyi şiar edinmiş bulunan bir Türkiye olduğu hatırlatılarak, Türkiye'nin tarihiyle yüzleşmekten hiçbir zaman kaçınmadığı gibi bu konuda ABD dahil kimseden ders alacak durumda olmadığı vurgulandı. Birinci Dünya Savaşı öncesinde ve sırasında dönemin olağanüstü şartlarında hayatını kaybeden Osmanlı İmparatorluğu'nun Müslüman, Hristiyan ve Yahudi tüm milletlerinden fertlerin aziz hatıralarının bir kez daha saygıyla anıldığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Birinci Dünya Savaşı döneminde hayatını kaybeden Osmanlı Ermenileri için bu yıl da, 24 Nisan günü, İstanbul Ermeni Patrikhanesi'nde düzenlenen törene ilettiği mesaj, Türkiye'nin konuya ilişkin yaklaşımını yansıtmaktadır." ifadeleri yer aldı.

"ABD'nin tarihi gerçekleri çarpıtan bu açıklaması, Türk halkının vicdanında da asla kabul görmeyecek" Açıklamada, yaşanan bu acıların üzerinden geçen yüz yıldan fazla süre sonra, bölgede geçmişin yaralarının tamamen sarılması ve halkların geleceği birlikte inşa etmeleri için samimi gayret gösterilmesi gerektiğinin altı çizilerek, ABD Başkanı'nın bu açıklamasının halkları kutuplaştırmak ve bölgede barış ve istikrarın sağlanmasını zorlaştırmaktan başka bir sonuç vermeyeceği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi: "ABD'nin tarihi gerçekleri çarpıtan bu açıklaması, Türk halkının vicdanında da asla kabul görmeyecek, karşılıklı güven ve dostluğumuzu sarsan, sarılması zor derin bir yara açacaktır. ABD Başkanı'nı bazı siyasi çevreleri tatmin etmek dışında başka hiçbir amaca hizmet etmeyen bu vahim hatasını düzeltmeye; tarihten düşmanlık çıkarmaya çalışan bu çevrelerin gündemine hizmet etmek yerine, başta Türk ve Ermeni halkları arasında olmak üzere, bölgede barış içinde bir arada yaşama pratiğinin tesis edilmesine yönelik çabaları desteklemeye davet ediyoruz."

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OKTAY: MİLLETİMİZ VE TARİH KARŞISINDA HİÇBİR DEĞERİ YOKTUR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabı Twitter'dan, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin yayımladığı mesajındaki "sözde soykırım" ifadesine sert tepki gösterdi.



Oktay paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Siyasi hesap uğruna tarihin çarpıtılmasının bir göstergesi olan Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin değerlendirmesini reddediyoruz."

"Ermenilerce kurgulanan asılsız iddiaları temel alan ve Ermeni isyancılar tarafından katledilen Türklerin ızdırabını, acılarını göz ardı eden bu açıklamanın milletimiz ve tarih karşısında hiçbir değeri yoktur. Gerçekleri görmek isteyenlere arşivlerimiz açıktır."

CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ KALIN: TÜRKİYE CUMHURİYETİ AÇISINDAN YOK HÜKMÜNDEDİR



Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Tarihi gerçekleri çarpıtarak yeni husumet tohumları ekmeye çalışan radikal Ermeni lobilerin baskısıyla ABD Başkanı Joe Biden'in 1915 olayları hakkında yaptığı talihsiz açıklama, Türkiye Cumhuriyeti açısından yok hükmündedir." ifadesini kullandı.



Kalın, ABD Başkanı Biden'in 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanımlamasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

İbrahim Kalın, açıklamasında, "Tarihi gerçekleri çarpıtarak yeni husumet tohumları ekmeye çalışan radikal Ermeni lobilerin baskısıyla ABD Başkanı Joe Biden'in 1915 olayları hakkında yaptığı talihsiz açıklama, Türkiye Cumhuriyeti açısından yok hükmündedir. Kötü niyetli ve tek gündemi ülkemize düşmanlık olan çevrelerin iftiralarını yansıtan söz konusu açıklamayı şiddetle reddediyor ve kınıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ortaya atılan sözde "soykırım" iddiasının uluslararası hukukun talep ettiği dayanaklardan ve bilimsel kanıtlardan yoksun olduğunu vurgulayan Kalın, şöyle devam etti:

"Tarihi olaylar tarihçiler tarafından araştırılmalıdır. Tarihi gerçekleri siyasi konjonktürün dar çıkarları belirleyemez. Nitekim Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 1915 olaylarını araştırmak için ortak tarih komisyonu kurulması çağrısı yaptığında, tarihi bir meseleyi siyasetin ve kötü niyetli çevrelerin gölgesinden kurtarmak istemiştir. Hakikatin belgelerle ortaya çıkmasından korkanlar bu çağrıya cevap verememiştir. ABD Başkanı bu gerçekleri görmezden gelip adil olmayan bir tutum sergilemiştir."

"RADİKAL ERMENİ LOBİLERİN AKLIYLA HAREKET ETMEK TARİHİ BİR HATADIR"

Türkiye'nin bir arada yaşama kültürü konusunda tarihin en önemli örneğini temsil eden bir medeniyete mensup olduğunu belirten Kalın, şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti bu nedenle hiçbir tarihi gerçeklikle yüzleşmekten kaçınmamaktadır. Birinci Dünya Savaşında yaşanan kayıplar, bu coğrafyanın ortak acılarını temsil etmektedir. Ancak terör ve düşmanlıktan başka bir şey üretmeyen radikal Ermeni lobilerin aklıyla hareket etmek tarihi bir hatadır. ABD Başkanı'nın mesnetsiz iddialara dayanan açıklaması, Türkiye ve Ermenistan arasında normalleşme çabalarına da zarar verecektir."

Kalın, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve milletinin tüm kurumlarıyla ve tüm fertleriyle ülkesine yönelik yürütülen istismar, yalan ve iftira kampanyalarına asla prim vermeyeceğinin altını çizerek "ABD Başkanı'nı Türkiye-ABD ilişkilerinde derin yaralar açacak bu talihsiz açıklamasını düzeltmeye, adil olmaya ve bölgesel barışa hizmet edecek bir tutum sergilemeye davet ediyoruz. Tarihi gerçekleri saptıranlara karşı Türkiye her zaman hakkı ve hakikati güçlü bir şekilde savunmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.



İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN: KATİ SURETTE REDDEDİYORUZ



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, "Biden yönetiminin 1915 olaylarını 'soykırım' olarak etiketlemesini kati surette reddediyoruz, en sert şekilde telin ediyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin "soykırım" ifadesini kullanmasıyla ilgili "ABD makamları bu açıklamayı yaparken ne yazık ki lobilerin taleplerine diz çökmüşlerdir." değerlendirmesini yaptı.

Altun, yaptığı yazılı açıklamada, ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanımlamasına tepki gösterdi.

Açıklamasında, "Türkiye olarak ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını soykırım olarak tanımlamasını reddediyor ve şiddetle kınıyoruz. Herhangi bir hukuki ve bilimsel meşruiyeti olmayan bu beyanı hükümsüz olarak kabul ediyoruz." ifadelerine yer veren Altun, şunları kaydetti:

"Ermeni diasporasının mesnetsiz iftiralarına destek mahiyetindeki bu ifadenin, ABD'nin iç siyasi hesaplarından kaynaklandığı çok açıktır. Ters etki yaratacağına şüphe olmayan bu girişim, Ermenilerin içinde bulunduğu zor durumdan kurtulmasına yardım etmeyeceği gibi ABD'nin çıkarlarına da hizmet etmeyecektir.

Biden yönetiminin ülke içi siyasi amaçlarla tarihi yanlış bir şekilde sunmayı seçmesi, Türkiye-ABD ilişkileri açısından gerçekten talihsizliktir. 1915 olaylarının trajediden başka herhangi bir şey olarak etiketlenmesi yanlış ve zararlıdır."

"FARKLI KÜLTÜRLERİN HOŞGÖRÜ VE BARIŞ İÇİNDE BİR ARADA YAŞADIĞI BİR TARİHE SAHİBİZ"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Türkiye'nin yaklaşık altı asır süren büyük bir imparatorluğun küllerinden doğduğunu vurgulayarak "Farklı kültürlerin hoşgörü ve barış içinde bir arada yaşadığı bir tarihe sahibiz. Birinci Dünya Savaşı şartlarında yaşananlar, Avrupa emperyalizmi ve bir imparatorluğun parçalanması bağlamında okunmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Ecdadın, milyonların emperyalizmin boyunduruğundan kurtuluşu ve bağımsızlığı için savaş verdiğine, hayatını kaybettiğine dikkati çeken Altun, bu sürecin yüzyıllardır Osmanlı yönetimi altında barış içinde yaşayan bütün etnik ve dini kesimler için acılar ve üzüntülerle dolu olduğunu anımsattı.

"MEVCUT ABD YÖNETİMİ MİLLET OLARAK VERDİĞİMİZ MÜCADELEYİ DAR SİYASİ HESAPLAR İÇİN KULLANMAYA ÇALIŞIYOR"

Altun, "Mevcut ABD yönetimi bu adımla, bu topraklarda kardeşlerimizle paylaştığımız tarihin zenginliğini takdir etmekte başarısız olmakla kalmıyor, aynı zamanda bütün bir millet olarak verdiğimiz mücadeleyi dar siyasi hesaplar için kullanmaya çalışıyor." değerlendirmesini yaptı.



Fahrettin Altun, açıklamasında, şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, tarihi trajedileri ve ortak geçmişimizin acılarını tanımada ve bunlarla hesaplaşmada eşi görülmemiş bir liderlik örneği gösterdi. Bununla birlikte, tarihin ülkemize ve milletimize karşı bir silah haline getirilmesine yönelik her türlü girişimin de tutarlı ve kararlı bir şekilde karşısında durdu.

Sayın Cumhurbaşkanımız tarihçileri, bilim adamlarını, aydınları ve diğer fikir insanlarını 1915 olayları hakkında kapsamlı bir bilimsel bakış açısı sunmaları için defalarca bir araya gelmeye çağırdı, tarihimizin gerçeklerinden korkmadığımızı veya onlardan utanmadığımızı vurguladı. Tarih boyunca her zaman mazlumların yanında yer alan milletimiz geçmişte olduğu gibi bugün de milyonlarca mülteciye kucak açıyor, el uzatıyor. Tarihimizin siyasi ve kasıtlı olarak yanlış tanımlanması bizi, ortak bir kaderi paylaştığımız kardeşlerimize kucak açmaktan, onları korumaktan vazgeçirmeyecektir."

"ERMENİSTAN DAHİL HİÇBİR ÜLKEYE KARŞI KİN VE DÜŞMANLIK BESLEMİYORUZ"

Türkler ve Ermenilerin diğer birçok etnik ve dini grupla birlikte yüzyıllar boyunca bir arada yaşadığına dikkati çeken Altun, Birinci Dünya Savaşı sırasında milyonlarca Müslüman ve Hıristiyan Osmanlı tebaasının emperyalizmin ve savaşın dehşetini yaşadığını vurguladı. Hala onların acılarını hatırladıklarını ve hatıralarını saygıyla yad ettiklerini belirten Altun, "Ayrıca bu trajik olayların bugün komşularımızla ilişkilerimizde belirleyici olmasına izin vermiyoruz. Ermenistan dahil hiçbir ülkeye karşı kin ve düşmanlık beslemiyoruz. Karşılıklı saygı temelinde Ermenistan'la ilişkilerimizi geliştirmek için bugüne kadar ortaya koyduğumuz girişimlerimiz bunun bir kanıtıdır ve hiçbir diaspora grubu bu gerçeği değiştiremez." açıklamasında bulundu.

"TARTIŞMASIZ GERÇEKLER İLE KÖTÜCÜL LOBİ KAMPANYALARI ARASINDAKİ BÜYÜK FARKI GÖRMELERİNİ BEKLERDİK"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, açıklamasında şunları kaydetti:

"Washington'un bir kez daha onurlu tarihimize gölge düşürmeyi seçmesinden dolayı ABD ile ikili ilişkilerimiz açısından son derece talihsiz ve üzücü bir gün yaşıyoruz. Biden yönetiminin 1915 olaylarını 'soykırım' olarak etiketlemesini kati surette reddediyoruz, en sert şekilde telin ediyoruz.

ABD makamları bu açıklamayı yaparken ne yazık ki lobilerin taleplerine diz çökmüşlerdir. Bu makamların Türkiye Ermenileri Patriği Sayın Sahak Maşalyan ve Ermeni Vakıfları Birliği Başkanı Sayın Pedros Şirinoğlu'nun geçmişte yaşanan acıların bazı ülkelerce gündelik politik amaçlara alet edilmemesi gerektiğini vurguladıkları açıklamalarına bakmalarını ve tartışmasız gerçekler ile kötücül lobi kampanyaları arasındaki büyük farkı görmelerini beklerdik.

Halkımızın çıkarları ve ulusal güvenliğimiz için her zaman yaptığımız gibi müttefiklerimizle diyalog ve iş birliğine devam edeceğiz. Ancak milletimizin tarihini ve Türk halkının itibarını lekelemeye yönelik teşebbüslere karşı koymaktan da hiçbir zaman geri durmayacağız."



TİCARET BAKANI MUŞ: SOYKIRIM İDDİASI, AZİZ MİLLETİMİZE ATILMIŞ BÜYÜK BİR İFTİRADIR



Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin sözde soykırım ifadesi kullanmasını kınadı.

Bakan Muş, "Soykırım iddiası, aziz milletimize atılmış büyük bir iftiradır. ABD Başkanı'nın, tarihi gerçeklerle bağdaşmayan bu açıklamaları Türkiye-ABD ilişkilerine zarar vermeye yönelik bir girişimdir." değerlendirmesinde bulundu.

AK PARTİ GENEL BAŞKANVEKİLİ KURTULMUŞ: BU YALANI ORTAYA ATANLAR VE BUNU KABULLENENLER TARİHİN YÜZ KARALARIDIR



AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Tarihsel gerçekler, politik beklentiler uğruna yalanlarla değiştirilemez. Bizim şanlı tarihimizde Ermeni soykırımı yoktur ve asla olmamıştır! Hiçbir somut veri ve bilgiye dayanmayan bu yalanı ortaya atanlar ve bunu kabullenenler tarihin yüz karalarıdır."

"Ermeni lobilerine yaranmak adına Türkiye'ye bu iftirayı atanlara, Vietnam'da, Bağdat'ta, Felluce'de döktükleri kanları, Ebu Garip Hapishanesindeki iğrenç işkencelerini, Hiroşima ve Nagazaki'ye attıkları atom bombasıyla çocuk, kadın demeden kuruttukları nesilleri hatırlatırız."

"Ermeni lobilerine yaranmak adına Türkiye'ye bu iftirayı atanlara, üzerine oturdukları toprakların gerçek sahipleri olan Kızılderilileri tek tek yok ettiklerini ve büyük bir soykırımdan geçirerek bugünkü Amerika'yı nasıl kurduklarını hatırlatırız."

"Ermeni lobilerine yaranmak adına Türkiye'ye bu iftirayı atanlara, Ermeni terör örgütü ASALA'nın diplomatlarımıza karşı saldırılarına ABD'de Los Angeles Başkonsolosu Mehmet Baydar'ı 1973'de Şehid ederek başladığını hatırlatırız."

"Türkiye olarak Ermeni Soykırımı safsatasını asla kabul etmiyoruz! Tarihle yüzleşmek istemeyen, politik hesaplaşmalarla hakikate müdahale etmeye çalışanların kirli oyunlarını aziz milletimiz bozmaya ve gerçekleri her zaman olduğu gibi gün yüzüne çıkarmaya devam edecektir."

MHP GENEL BAŞKANI BAHÇELİ : TÜRK MİLLETİNİN ŞEREFLİ GEÇMİŞİNDE NE SOYKIRIM MAHCUBİYETİ NE DE KATLİAM ZİLLETİ VARDIR



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine ilişkin "Türk milletinin şerefli geçmişinde ne soykırım mahcubiyeti ne katliam zilleti vardır. Tarihimiz her konuda olduğu gibi bu konuda da tertemizdir." ifadelerini kullandı.

Bahçeli, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki gösterdi.

Tarihin hem kaynak hem dayanak hem de davaları olduğunu belirten Bahçeli, "Siyasi hedeflerle, taktik açıklamalarla, hamasi sözlerle, temelsiz ve mesnetsiz söylentilerle yalın tarihi gerçeklerin önyargılarla çarpıtılması insanlığın barış ve huzur arayışını vahim derecede boşluğa düşürecektir." değerlendirmesini yaptı.

Bahçeli, tarihini yargılama gayesiyle basiretsiz, belgesiz ve bilgisiz mahkeme kurmaya teşebbüs edenlerin Türk milletini sanık sandalyesine oturtma çabasının mazisini "bir asra ulaşan mülevves bir tezgah" olarak nitelendirerek şöyle devam etti:

"Bu tezgahın maşa ve mucitlerinin hüviyeti bellidir. Türk milletinin şerefli geçmişinde ne soykırım mahcubiyeti ne de katliam zilleti vardır. Tarihimiz her konuda olduğu gibi bu konuda da tertemizdir ve bu kapsamda hiç kimseye ispat borcumuz da yoktur. 1915 olayları etrafında kurulan iftira kampanyası asılsızdır, hayasızdır. Bilhassa 1915 olaylarının iç yüzüne merak saranlar, arka planındaki sebeplere ilgi duyanlar ilk iş olarak tozlu raflarda bekletilen arşiv kayıtlarını incelemekle, namuslu ve objektif araştırmalar yapan bilim insanlarının çalışmalarını okuyup değerlendirmekle mükelleftir."

Tarihin hükmünü verdiğini ve 1915 yılındaki haklı ve meşru devlet tasarrufunun sayfasının esasen kapandığını vurgulayan Bahçeli, "Tehcire neden gerek duyulduğu, bunun hangi ihtiyaç ve milli güvenlik mülahazalarından doğduğu öncelikle Birinci Dünya Savaşı'nın kanlı ve karanlık şartlarıyla yorumlanmalıdır." ifadelerini kullandı.

"TARİHİN SİYASETÇİLER ELİYLE İSTİSMARI HİÇBİR ÜLKEYE KAZANDIRMAYACAKTIR"

Bahçeli, tarihin siyasetçiler eliyle istismar ve inkar vasıtasına dönüştürülmesinin medeniyetler ve milletler arasındaki uçurumu derinleştirmekle kalmayarak nesiller boyunca devam edecek bir kamplaşmanın da önünü açacağı uyarısında bulundu.



Bu durumun hiç kimseye, hiçbir ülkeye yararının dokunmayacağını vurgulayan Bahçeli, şöyle devam etti:

"1915 olayları sırtından hançer yiyen bir imparatorluğun doğal refleksi, doğru bir kararı, dengeli bir adımıdır. Kaldı ki tehcir, o dönemki milli güvenliğin zorunlu bir tercihidir. Burada soykırım izi sürenler Türk Milletine hiç geçmeyecek düşmanlık besleyen çevrelerdir. 1910'lu yıllarda Ermeni çetelerinin mezalimi, çocuk, kadın ve yaşlı demeden saldırmaları, dahası Anadolu coğrafyasının her köşesinde şiddete başvurmaları demokratik bir hak arayışı değil, hain ve hunhar bir terörizm operasyonudur. Türk milleti bu operasyona boyun eğmemiştir."

Bahçeli şöyle devam etti:

"1915 tehcir vakasıyla son yurdumuzun en az 100 yılı kurtarılmıştır. Bu stratejik kararlılıkta iradesi bulunan kahraman nesli rahmetle ve hürmetle anmak her vatanseverin, her milletperverin milli görevidir. Onların aziz hatıralarını ihtiramla hatırlamak manevi bir vecibedir. Yüzlerce yıl kardeşlik içinde yaşayan Türkler ile Ermeniler arasına kan hattı çekenler bugün sözde soykırım ezberini en fazla diline dolayan günahkarlardır. Tarihten husumet çıkaranlar, Türk milletini suçlamak için nöbete girenler demokrasi postuna bürünmüş Vandallardır."

"MÜTTEFİK BİLİNEN BİR ÜLKEYLE YOL AYRIMINA GELİNMİŞTİR"

Her 24 Nisan geldiğinde ABD başkanlarının nasıl pozisyon alacağı, 1915 olayları için "büyük felaket" mi yoksa "soykırım" mı diyeceğinin siyasi ve diplomatik mahfillerde tartışma konusu olduğunu belirten Bahçeli, görüşlerini şöyle aktardı:



"Türk milleti devamlı canlı tutulan bu şantaj ve tehdit ablukasından bıkmış usanmıştır. ABD'nin önceki başkanlarından Ronald Reagan'ın 22 Nisan 1981 tarihinde sözde Ermeni soykırımı ifadesini kullandığı hafızalarımızdadır. Şimdi de ABD Başkanı Joe Biden, seçim kampanyasında Ermeni lobilerine vermiş olduğu lekeli sözünü tutarak 1915 olaylarına soykırım demiştir. Milliyetçi Hareket Partisi, sözde soykırım suçlamasını tümden reddetmekte, bu isnadı dillendiren ABD Başkanı'nı da kınamaktadır. Biden'ın soykırım açıklaması hükümsüzdür, aynı zamanda siyasi akılsızlık ve ahlaksızlıktır. Müttefik bilinen bir ülkeyle yol ayrımına gelinmiştir."

"ARTIK HİÇBİR ŞEY ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK"

Bahçeli, Biden'ın ifadelerini "skandal" ve "sakat" şeklinde değerlendirerek, şunları kaydetti:

"Türkiye-ABD ilişkileri bundan sonra bambaşka bir mecraya savrulma riski taşımaktadır. Dostluk ve stratejik bağlar kurduğu bir ülkeye soykırım gölgesi düşürmeye kalkışan bir zihniyetle muhtemeldir ki hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Ermeni ihanet şebekelerinin bir devamı olan PKK'nın siyasi ayağı HDP'nin de sözde soykırım yalanına sarılması siyasi ve hukuki bir karar aşamasına gelindiğine işarettir. Türk milletine soykırımcı diyen bir örgütün ne siyasette ne de Gazi Meclis'te bulunması artık imkansızdır."

Açıklamasının sonunda "Devletimizin ve hükümetimizin alacağı her kararın yanındayız." ifadelerini kullanan Bahçeli, "Hiç kimseye, hiçbir güç odağına mecbur veya mahkum değiliz. Geçmişi katliamlarla dolu olan bir ülkeden duyacağımız ve öğreneceğimiz bir şey de yoktur. Biriz, beraberiz, cihana karşı yek yüreğiz." değerlendirmesini yaptı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Biden'ın, 1915 yılında Osmanlı Devleti'nde yaşanan olaylar hakkında tarihi ve hukuki dayanaklardan yoksun ve asılsız iddiaları esas alan açıklamasını hiçbir suretle kabul etmediklerini ve şiddetle kınadıklarını belirtti.

Biden'ın bu açıklamayı Ermeni fanatik çıkar gruplarını memnun etmek için yaptığının, bölge barışını ve normalleşmeyi dikkate almadığının anlaşıldığını vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"Türk-Amerikan iş birliğinin en ileri düzeyde olması gereken bir dönemde Biden'ın açıklaması, ikili ilişkilerimizi sarsmış, NATO dayanışmasına zarar vermiş ve bölgede olası bir normalleşme ihtimalini de zayıflatmıştır. Normalleşme, Biden'ın açıklaması ile sabote edilmiştir. Bize göre bu mesele tarihçilerin ve bilim insanlarının tartışması gereken bir konudur. Sayın Cumhurbaşkanımızın arşivlerin araştırmacılara açılması ve 'tarihçilerin vereceği karara uyalım' çağrısı da ortadadır. Biden'ın açıklaması tarihsel dayanağı olmayan bir açıklamadır. Bu açıklama, Türk-Amerikan ilişkilerini sabote etmeye çalışan çevrelere destek veren bir açıklama olmuştur. Bu açıklamayı şiddetle reddediyoruz, şiddetle kınıyoruz."

ADALET BAKANI GÜL: BİZİM İÇİN YOK HÜKMÜNDEDİR



Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine ilişkin, "Bizim için yok hükmündedir." değerlendirmesinde bulundu.



Adalet Bakanı Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Tarihleri soykırım ve ırkçılık suçlarıyla dolu bir sabıka kaydından ibaret olanların art niyetli beyanları bizim için yok hükmündedir. Hukuk ve tarih önünde de bir kıymetiharbiyesi yoktur. Anadolu, insanlık ailesine asırlardır ilham kaynağı olmuştur, olmaya da devam edecektir."

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU: SÖZÜN KIYMETİ HARBİYESİ YOKTUR



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki gösterdi.



Bakan Soylu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "ABD tarih bilmez. Çünkü tarihi yoktur. O nedenle başkanına söyletilen sözün de kıymeti harbiyesi yoktur." değerlendirmesinde bulundu.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI SELÇUK: BU İFTİRALAR YOK HÜKMÜNDEDİR



Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine ilişkin, "Hem tarihi hem hukuki zeminde hiçbir karşılığı olmayan bu iftiralar yok hükmündedir." ifadesini kullandı.

Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, tarih arşivlerinin gerçeğin aynası olduğunu, siyasi hezeyanlara değil, yaşanmışlıklara dayandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Biz, evlatlarımıza tarihi, bilimin yol göstericiliğinde çarpıtmadan anlatıyoruz. Hem tarihi hem hukuki zeminde hiçbir karşılığı olmayan bu iftiralar yok hükmündedir."

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI BİLGİN: KENDİ YÜZ KARASI TARİHLERİNİ MİLLETİMİZE YANSITMA ÇABASI BEYHUDEDİR



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine ilişkin, "Tarihi sömürgecilikten, katliamcılıktan, ırkçılıktan ve ayrımcılıktan ibaret olanların kendi yüz karası tarihlerini, iyilik ve hoşgörü medeniyeti kurmuş milletimize yansıtma çabası beyhudedir." değerlendirmesini yaptı.

Bilgin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Türk milletinin tarihi hiç kimsenin leke konduramayacağı kadar temiz bir tarihtir. Tarihi sömürgecilikten, katliamcılıktan, ırkçılıktan ve ayrımcılıktan ibaret olanların kendi yüz karası tarihlerini, iyilik ve hoşgörü medeniyeti kurmuş milletimize yansıtma çabası beyhudedir."