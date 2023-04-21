ABD Başkanı Biden, Hint-Pasifik liderleriyle temaslarını artırıyor

Hint-Pasifik'teki işbirliklerini artırmayı hedefleyen ABD Başkanı Joe Biden, 1 Mayıs'ta Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr ile bir araya gelecek.

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, yazılı açıklamasında Biden'ın 1 Mayıs'ta Filipinler Devlet Başkanı Marcos'u Beyaz Saray'da ağırlayacağını duyurdu.

Biden'ın, görüşmede ABD'nin Filipinler'in savunmasına kararlı bağlılığını yineleyeceğini belirten Jean-Pierre, liderlerin uzun zamandır devam eden ABD-Filipinler ittifakını güçlendirme çabalarını masaya yatıracaklarını aktardı.

Jean-Pierre, tarafların ekonomik işbirliği, iki ülke halkları arasındaki bağları kuvvetlendirme, temiz enerji dönüşümü, iklim değişikliğiyle mücadele gibi konuları da görüşeceğini bildirdi.

Sözcü, iki liderin bölgesel konuların yanı sıra uluslararası hukuku koruma, özgür ve açık Hint-Pasifik'i destekleme çabalarını da ele alacakları bilgisini paylaştı.

Çin ile çatışma değil rekabeti hedeflediklerini sıklıkla dile getiren Biden, 26 Nisan'da da Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'u başkent Washington'da ağırlayacak.