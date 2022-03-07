VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Eski Ukrayna Başbakanı Timoşenko: Millet olarak biriz, beraberiz
Yunanistan'daki PKK kampından görüntüler!
"Yağ stoku bitmiştir" diyenler bu ülkeye ihanet ediyor
"Rusya Esed'den paralı asker alıyor"
Türkiye'nin çabaları sonuç verdi
ABD'den gözdağı
İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı
Bakan Bozdağ'dan iyi hal indirimi açıklaması
"Girişimlerimizi sürdüreceğiz"
Rusya Çin'e sığındı!
Türkiye üretim üssü haline gelecek!
Dünya medyası bunu konuşuyor:
Yunanistan Başbakanı Miçotakis Türkiye'ye geliyor
Ünlü model Bella Hadid'den çifte standarda tepki: Kaç tane Müslüman ülke alevler içinde?
İBB borç batağında
Masada kritik konular var
Bakan Nebati açıkladı: İnceleme başladı
Ateşkes ilan edildi: Birçok kentte insani koridor açılıyor
EYT için düğmeye basıldı!
Yaban hayvanlarına özel hastane
Amsterdam tatili
Ayrıldılar
Usta sanatçıya Alzheimer teşhisi
Kaporta ustası Buğçe
07 Mart 2022 Pazartesi 16:00:00 - Güncelleme:07 Mart 2022 Pazartesi 16:00:00

ABD basını: Rusya Esed'den paralı asker alıyor

Kaynak: Star Gazetesi

ABONE OL

Amerikan basını Rusya'nın, Ukrayna'ya karşı başlattığı askeri operasyonda, meskun mahal çatışmaları için, Suriye'deki şehirleri harabeye çeviren Esed rejimine bağlı güçlerden militan kiraladığını ileri sürdü.

Amerika merkezli The Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) hükümetine yakın kaynaklara ve Suriyeli bazı basın organlarına dayandırdığı haberinde, Rusya'nın son günlerde meskun mahal çatışmaları için Esed rejimi yanlısı militanları para karşılığında Ukrayna'da savaşmak üzere hazırladığını iddia etti.

Paralı asker sayısının bilinmediğini ifade eden ABD'li kaynaklar, bu militanların bir kısmının halihazırda Rusya'da bulunduğunu ve Ukrayna'ya gönderilmeden önce eğitim görmekte olduğunu ileri sürdü.

Ayrıca, Rusya'nın paralı asker arayışı geçtiğimiz günlerde Suriye gazetesi Deir Ezzor'a da yansımıştı. Gazetede yer alan haberde, Rusya'nın militanlara 200-300 dolar arasında maaş karşılığında, Ukrayna'da savaş teklif ettiği de belirtilmişti.

Maaş ödemelerinin hangi aralıkta yapılacağı bilinmezken, militanların en az altı aylık bir süre için işe alındığı iddia ediliyor.

Uzmanlar, Suriye'deki etkinlikleri hala tartışma konusu olan bu militanların, dilini, kültürünü bilmeden Ukrayna'da neler yapabileceği hususunda endişelerini dile getiriyor.

Washington DC'deki Savaş Araştırmaları Enstitüsü'nde görev yapan Ulusal Güvenlik Uzmanı Jennifer Cafarella WSJ'ye verdiği demeçte, diğer ülkelerden gönüllülerin de Ukrayna'ya girmesiyle, oradaki çatışmanın yabancı savaşçılar için yeni bir ağırlık merkezi haline gelebileceğini belirtti.

Cafarella, "Rusya'nın Suriye'den getirdiği militanların Ukrayna'ya konuşlandırması, Ukrayna savaşını 'uluslararası alana yayıyor' ve bu nedenle Ukrayna'daki savaşı, özellikle Orta Doğu'da daha geniş bölgesel dinamiklere bağlayabilir" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada, 52 ülkeden yaklaşık 20.000 yabancının Rusya'ya karşı savaşmak için Ukrayna'ya geldiğini açıklamıştı.

Zelenskiy, bu askerler için ayrı bir lejyon kurulmasına dair bir kararname de imzalamıştı.

Etiketler : RUSYA UKRAYNA ESED PARALI ASKER
Sessiz âşık

Sessiz âşık
Pijama utandırdı

Pijama utandırdı
Sonsuz aşk yoktur

Sonsuz aşk yoktur
Kuruluş Osman'a taze kan

Kuruluş Osman'a taze kan
Hayat sürprizlerle dolu

Hayat sürprizlerle dolu
Güzellik sırrı gül suyu

Güzellik sırrı gül suyu
Filmin kadın mahkumları

Filmin kadın mahkumları
Sokak çocuğunu oynamak istiyor

Sokak çocuğunu oynamak istiyor
Eski günleri yad ettiler

Eski günleri yad ettiler

EN ÇOK OKUNAN HABERLER