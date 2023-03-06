ABD, Antakya'da 100 yataklı acil durum hastanesinin inşasını tamamladı

ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinden yapılan bilgilendirmeye göre, ABD Avrupa Deniz Kuvvetleri, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansıyla (USAID) koordinasyon halinde hareket ederek ve 633. Cerrahi Müdahale Birliği, Langley Hava Üssü, Tıbbi Kurulum Destek Ekibinin (MIST) yardımlarıyla sahra hastanesi inşa edildi.

Sahra hastanesinin acil biriminde acil durum odasının yanı sıra iki ameliyathane ile bir de yoğun bakım ünitesi bulunuyor.

Hastanenin acil bakım ünitesiyle yoğun bakım ünitesi, çocuk bakım kapasitesine de sahip.

Bir haftada tamamlanması beklenen ancak 5 gün içinde kurulumu tamamlanan hastanenin, Türk makamlarına resmi devri yarın gerçekleşecek.

ABD Deniz Kuvvetlerinden Tuğgeneral Andrew Priddy, "Sahra hastanesinin kurulması yönündeki talebi alır almaz ekibimiz işe koyuldu ve hastanenin inşasını ve kurulumunu bir haftadan az bir süre içinde gerçekleştirdi. Sahra hastanesi, Türk müttefiklerimize yardımcı olma yönündeki taahhüdümüzün bir başka örneği. Ekibimle ne kadar gurur duysam az" ifadelerini kullandı.

MIST ekip liderlerinden Üsteğmen Rylie Zuelch, "Türk halkına yardımcı olabilmek inanılmaz bir onur. Bu kadar yakın kabul görmek, insanların size nezaketle yaklaşması gururunuzu okşuyor. Son derece ufuk açıcı bir deneyim oldu, çok şey öğrendim. Yardımcı olabildimse ne mutlu bana" değerlendirmesinde bulundu.