Suriye'de sıcak gelişme!

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27 Nisan 2022 Çarşamba 12:37:00 - Güncelleme:27 Nisan 2022 Çarşamba 12:39:00

ABD Suriye'de 2 noktayı yeniden faaliyete geçiriyor

Kaynak: AA

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Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgalindeki bölgelerde konuşlandığı noktaları güçlendiren ABD güçleri, ülkenin kuzeydoğusundaki Rakka ilinde de daha önce boşalttığı 2 noktayı yeniden faaliyete geçiriyor.

Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgalindeki bölgelerde konuşlandığı noktaları güçlendiren ABD güçleri, ülkenin kuzeydoğusundaki Rakka ilinde de daha önce boşalttığı 2 noktayı yeniden faaliyete geçiriyor.

Amerikan askerleri, Türkiye'nin Ekim 2019'da gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı'ndan kısa süre önce Rakka'da boşalttığı bazı noktalara tekrar konuşlanıyor.

Rusya'nın son aylarda Rakka'da varlık gösterme çabalarından rahatsız olan ve sahadaki etkinliğini daha da hissettirmeyi hedefleyen ABD güçleri, son bir aydır Rakka il merkezine 7 kilometre uzaklıktaki 17. Alay ile il merkezine yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki Tabka Askeri Havaalanı'ndaki üslerine yeniden dönme çalışmaları yürütüyor.

Bu kapsamda çok sayıda personel taşıyıcı zırhlı askeri aracın yanı sıra en az 9 adet "Bradley" tipi zırhlı muharebe aracı ve onlarca ABD askeri, Rakka'da konuşlanma çalışmalarının sürdüğü noktalara sevk edildi.

Tabka Askeri Havaalanı'nı aktif kullanan ABD, Rakka'daki askeri kargo uçaklarıyla tahkimatını güçlendiriyor.

- ÜS VE ASKERİ NOKTALARA TAKVİYELER

ABD güçleri, bölgedeki askeri noktalarının İran destekli yabancı terörist gruplarca hedef alınmasının ardından, yıl başından itibaren Haseke, Deyrizor ve Rakka'daki üslerini takviye etme çalışmalarını artırdı.

Washington, söz konusu illerdeki üs ve askeri noktalarına geride kalan son 4 ayda yüzlerce tırla askeri ve lojistik malzemeleri taşıdı.

Fırat Nehri'nin doğusunda YPG/PKK işgalindeki bölgelerde varlık gösteren ABD askerleri, üs ve askeri noktalarına sevkiyatlarını Irak toprakları üzerinden gerçekleştiriyor.

- ABD'NİN SURİYE'DEKİ VARLIĞI

ABD, Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla Fırat'ın doğusundaki bazı üslerini boşaltırken, petrol sahaları civarında yerleşmeye öncelik vermişti.

Terör örgütü YPG/PKK'ya desteğini sürdüren ABD güçleri, halihazırda Suriye'de, Humus Çölü'ndeki El Tanıf Üssü'nün yanı sıra Haseke, Rakka ve Deyrizor illerinde örgüt işgalindeki bölgelerde çok sayıda üs ve askeri noktada varlık gösteriyor.

Etiketler : YPG/PKK işgali ABD SURİYE
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