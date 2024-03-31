Cumhur İttifakı ABB Başkan adayı Turgut Altınok'un sosyal medya paylaşımı şu şekilde:

Değerli Ankaralılar, saat 17.00 itibarıyla oy verme işlemi tamamlandı ve oy sayımına geçildi. Demokrasimize, şehrimizin geleceğine ve oylarımıza sahip çıkmak için tüm vatandaşlarımızı sandık başına oy sayımını takip etmeye davet ediyorum.

Bu vesileyle gün boyu büyük emek sarf eden sandık görevlilerimize, sandık müşahitlerimize ve teşkilat mensuplarımıza çok teşekkür ediyorum. Ankara Bizim Hepimizin!