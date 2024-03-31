VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Oy kullanmaya robot kostümüyle geldi
Bahçeli'nin yüzündeki morlukların nedeni belli oldu!
RTÜK seçim yasağı kararını duyurdu
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şen'den 'anket' açıklaması
AK Parti İstanbul İl Başkanlığında seçim sonuçlarına ilişkin hazırlıklar tamamlandı
"Vatandaşlarımızı sandık başına oy sayımını takip etmeye davet ediyorum"
31 Mart 2024 Pazar 17:38:00 - Güncelleme:31 Mart 2024 Pazar 17:38:00

ABB Başkan adayı Turgut Altınok: Tüm vatandaşlarımızı sandık başına oy sayımını takip etmeye davet ediyorum

ABONE OL

ABB Başkan adayı Turgut Altınok, "Tüm vatandaşlarımızı sandık başına oy sayımını takip etmeye davet ediyorum." dedi.

Cumhur İttifakı ABB Başkan adayı Turgut Altınok'un sosyal medya paylaşımı şu şekilde:

Değerli Ankaralılar, saat 17.00 itibarıyla oy verme işlemi tamamlandı ve oy sayımına geçildi. Demokrasimize, şehrimizin geleceğine ve oylarımıza sahip çıkmak için tüm vatandaşlarımızı sandık başına oy sayımını takip etmeye davet ediyorum.

Bu vesileyle gün boyu büyük emek sarf eden sandık görevlilerimize, sandık müşahitlerimize ve teşkilat mensuplarımıza çok teşekkür ediyorum. Ankara Bizim Hepimizin!

Etiketler : cumhur ittifakı abb başkan adayı turgut altınok
Cenk Eren'in Clooney bedeli 1 milyon TL

Cenk Eren'in Clooney bedeli 1 milyon TL
'Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç alışverişe değil gezmeye para harcıyor

'Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç alışverişe değil gezmeye para harcıyor
İsmail Hacıoğlu'nun anne acısı!

İsmail Hacıoğlu'nun anne acısı!
Nihan Akın akustik modasına uydu

Nihan Akın akustik modasına uydu
‘Demir Kapı'lar açılıyor

‘Demir Kapı'lar açılıyor
Cem Yılmaz: Zor nefes alıyorum

Cem Yılmaz: Zor nefes alıyorum
Kalpleri fethetti

Kalpleri fethetti
İtalya'da bize hayranlar

İtalya'da bize hayranlar
'Andromeda Galaksisi'nde 100 yaşında sevgilim var!'

'Andromeda Galaksisi'nde 100 yaşında sevgilim var!'

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX