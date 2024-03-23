ABB Başkan adayı Turgut Altınok: Seçim yaklaştıkça yalan, çamur ve iftira siyasetine soyunuyorlar
Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, "Seçim yaklaştıkça anketleri görenler yalan, çamur ve iftira siyasetine soyunuyorlar" dedi.
Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok "Büyük Ankara Mitingi"nde konuştu.
Cumhur İttifakı'nın ABB Başkan adayı Turgut Altınok'un açıklamalarından öne çıkanlar...
31 Mart'tan sonra Ankara'da emeklilerimize ulaşım saatsiz, sınırsız ücretsiz olacak
Ankara'nın köylerini Avrupa'nın köyleri gibi yapacağız. Uzaya astronot gönderdik, Ankara'da 21. asırda hala suyu kanalizasyonu olmayan köyler var. Ankara buna layık değil
Ankara tarımın da başkenti olacak. Mazot desteğimizi 100 litreden 500 litreye çıkaracağız
Yavaş döneminde otobüs, minibüs, esnafımız zarar ettirildi. Bunu hızlı bir şekilde telafi edeceğiz. 20 bin evi olmayan vatandaşımızı kira öder gibi ev sahibi yapacağız
Köylerde su aboneliğinden para almayacağız
Türkiye'nin en pahalı suyunu Ankara tüketiyor. Suya yüzde 50 indirim yapacağız
Köylerimizin imar planlarını yapacağız, köylerimize doğalgazı getireceğiz
Seçim yaklaştıkça anketleri görenler yalan, çamur ve iftira siyasetine soyunuyorlar
İmralı'da yatan, binlerce insanımızın katili olan birisine televizyonda "Apo bey" diyen Yavaş'a sandıkta dersini verin. Sayın Yavaş, şehitlerimizin kemikleri sızlıyor sana yazıklar olsun.
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