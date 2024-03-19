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19 Mart 2024 Salı 08:45:00 - Güncelleme:19 Mart 2024 Salı 08:45:00

ABB Başkan adayı Turgut Altınok: Biz proje bankasıyız, rakibimiz proje fakiri

Kaynak: AKŞAM Gazetesi

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CHP adayı Mansur Yavaş yönetimindeki Ankara'nın ruhunu kaybettiğini aktaran Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, "Yavaş'ın ‘Az laf, çok iş' sloganını ‘İşi olanın lafı olur. İşi yok ki lafı olsun. Biz proje bankasıyız, rakibimiz maalesef proje fakiri. Aradaki fark bu" sözleriyle eleştirdi.

Cumhur İttifakı ve AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, katıldığı bir yayında projelerini anlattı. CHP adayı Mansur Yavaş yönetimindeki Ankara'nın ruhunu kaybettiğini aktaran Altınok, Yavaş'ın 'Az laf, çok iş' sloganını 'İşi olanın lafı olur. İşi yok ki lafı olsun. Biz proje bankasıyız, rakibimiz maalesef proje fakiri. Aradaki fark bu' sözleriyle eleştirdi, projelerine ilişkin şu detayları verdi:

ÖĞRENCİYE KANTİN KART

"Üniversite öğrencilerimize ayda 1.500 TL karşılıksız burs vereceğiz. 10 bin öğrencimizin kalacağı evler yapacağız. Suya yüzde 50 indirim yapacağız. Kantin kart getiriyoruz. İlkokul çocuklarına 200 lira, ortaokul çocuklarına 300 lira, lise öğrencilerimize ise 500 lira. Emekliye 1000 değil, 5 bin TL vereceğiz."

Etiketler : ankara turgut altınok mansur yavaş
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