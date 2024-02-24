ABB Başkan adayı Altınok'un proje tanıtım toplantısına DEM Parti haricindeki tüm partiler davet edildi

ABB Başkan adayı Altınok'un proje tanıtım toplantısına DEM Parti haricindeki tüm partiler davet edildi

Altınok'un basın ofisinden yapılan açıklamada, 31 Mart'taki yerel seçimlere az bir süre kalırken aday tanıtım toplantılarına hız verildiği anımsatıldı.

Açıklamada, bu kapsamda Altınok'un, yarın Ankara Spor Salonu'nda yapılacak "Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Proje Tanıtım Toplantısı"na DEM Parti haricindeki tüm rakiplerini davet ettiği belirtildi.

Açıklamada, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile tüm ilçe belediye başkanlarına da davetiye gönderildiği kaydedildi.