AB üyesi ülkeden övgü dolu sözler: Türkiye'nin rolü Avrupa'nın güvenliği için vazgeçilmez

Szijjarto, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Dünyanın yeni bir jeopolitik ve ekonomik çağda olduğunu belirten Szijjarto, "Bu yeni çağda Türkiye'nin rolü her zamankinden çok daha büyük çünkü sadece Macaristan için değil bütün Avrupa'nın güvenliği açısından Türkiye'nin önemi çok büyüktür. Hem fiziksel hem de enerji güvenliğine bakarsak." dedi.

Szijjarto, Türkiye'nin dünyanın ilk 10 ekonomik gücü olmak için büyük adımlar attığını ve ülkesinin Türkiye ile beraber yürümesinin önemli olduğunu vurgulayarak, "Biz bu kadar güçlü bir ortaklık yapmasak o zaman büyük bir hata yapardık, çünkü Türkiye, kısa zaman içinde 10 en güçlü ülke arasında olacak dünyada." diye konuştu.

Avrupa'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılara ilişkin soruya Szijjarto, mevkidaşı Hakan Fidan'ın söylediklerine katıldığını belirterek, "Biz bir Hristiyan ülkeyiz. Bin yıllık Hristiyan hükumete sahip olan bir ülkeyiz ve Hristiyanlığı ciddiye alan bir ülkeyiz ve söylemek isterim ki bizim açımızdan tamamen kabul edilemez. Herhangi bir dinin kitabının ve sembollerinin aşağılanması, kutsal kitapların yakılması kesinlikle kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

Szijjarto, kutsal kitapları yakmanın özgürlük olarak kesinlikle kabul edilemeyeceğini vurgulayarak, "Bütün kutsal simge ve sembollere karşı şiddetleri kınıyoruz. Avrupa'da hiçbir ülkede bu olamaz. Dinlere olan her türlü bir hakaret kesinlikle kabul edilemez." değerlendirmesinde bulundu.

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna ve Rusya arasında arabuluculuk yapmasına vurgu yaparak, "Türkiye için büyük bir saygıda bulunuyorum çünkü Türkiye başkanı kişisel olarak, tek başına başarılı arabuluculuk yapabilmiş ve umarım yakın zamanda bu arabuluculuğu tekrar yapacak." dedi.

Szijjarto, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Bakan Fidan'ın ilk ikili ziyaretini Macaristan'a gerçekleştirmesini "çok büyük bir onur" olarak nitelendiren Szijjarto, "Dostça bir hareketti ve bütün bunlar ikili ortaklığımızdan geliyor. İkimiz de stratejik işbirliği yapıyoruz." diye konuştu.

Szijjarto, Macaristan'ın doğusunda savaş, güneyinde "mültecilik" sorunu olduğunu ve ülkesinin jeopolitik olarak sorunlu bir bölgede olduğunun altını çizerek, Türkiye'nin sınırlarını çok iyi koruyarak güneyden gelen baskıyı azalttığını, AB'nin ise bu baskıyı yükselttiğini kaydetti.

Türkiye'nin sorumluluk aldığı göçmen sorununun ekonomik problemleri beraberinde getirdiğinin altını çizen Szijjarto, "Biz de birkaç yüz milyar (Macar) forinti harcadık güney hududumuzda, biz çok iyi anlıyoruz ve bunun sadece yüzde 1'i Avrupa Birliği'nden (AB) geri ödendi bize." şeklinde konuştu.

Szijjarto, Türk Akımı doğal gaz boru hattının Macaristan'ın enerji güvenliğini sağlamasında çok etkili olduğunu ve gelen doğal gazın Macaristan enerji kaynağının yüzde 48'ini oluşturduğunu vurgulayarak, "Türk akımı olmasaydı o zaman Macaristan'ın enerji kaynağı da gerçekleşemezdi. Bu da fiziksel bir enerji anlamına geliyor, ideolojik değil. Rusya ile uzun vadeli anlaştığımız doğal gazla ilgili büyük kısmı Türkiye'nin üzerinden geliyor, Macaristan'a. Sözleşmeye göre 3,5 milyar metreküp yılda. Bu sene de 2 milyar metreküpten fazla geldi Türkiye'nin üzerinden Macaristan'a." ifadelerini kullandı.

Doğal gaza ilişkin Türkiye ile müzakerelerin sürdüğünü belirten Szijjarto, "Türkiye'den direkt olarak Macar enerji güvenliğini sağlamak için doğal gaz satın almakla ilgili de görüşüyoruz." dedi.

Szijjarto, nükleer enerji konusunda özel bir anlaşma yaptıklarını sözlerine ekleyerek, Türkiye ve Macaristan'ın nükleer santrallerinde aynı teknoloji ve müteahhidin bulunduğunu fakat Türkiye'nin bu konuda daha önde olduğunu kaydetti.

"UKRAYNA-RUSYA SAVAŞI'NIN BİR AN ÖNCE BİTMESİ GEREKİYOR"



Avrupa'nın fiziksel ve enerji güvenliğinin sağlanmasının önemine vurgu yapan Szijjarto, AB ile Türkiye arasındaki gümrük ve vize meselesinin görüşülmesi gerektiğini belirtti.

Szijjarto, Rusya-Ukrayna Savaşı ile ilgili Bakan Fidan ile istişare ettiklerini kaydederek, "Giderek çok daha büyük yıkımlar oluyor orada. Savaşın bir an önce bitmesi gerekiyor. Orada Macarlar da ölüyor. Bir an önce ateşkes olsun ve barış olsun. Görüşmeler başlasın diyoruz. Sayın Bakan'la aynı fikirdeyiz, savaşın olduğu yerde barış olamaz. Masada barışla ilgili konuşmamız gerekiyor. Çünkü şartlar daha iyi olmayacak, çünkü her gün gittikçe çok daha fazla insan ölüyor ve yıkımlar büyüyor." diye konuştu.

Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna ve Rusya arasında arabuluculuk görevini üstlenmesine değinen Szijjarto, "Türkiye için büyük bir saygıda bulunuyorum çünkü Türkiye başkanı kişisel olarak, tek başına başarılı arabuluculuk yapabilmiş ve umarım yakın zamanda bu arabuluculuğu tekrar yapacak." değerlendirmesinde bulundu.

Szijjarto, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın önemini vurgulayarak, "Bunların amaçları Orta Doğu ve Afrika oluyor. Umarım uluslararası siyasi tartışmalar savaşla ilgili olmayacak çünkü onunla ilgili zaten çok konuşuldu, şiddetle kınıyoruz. Bundan sonra savaştan dolayı değil barışla ilgili konuşalım, nasıl bu savaşlar bitsin diye." ifadelerini kullandı.

İsveç'in NATO'ya girişi için Macaristan Ulusal Meclisine teklif sunulduğunu belirten Szijjarto, konuyla ilgili Türkiye ile iletişimde olacaklarını söyledi.