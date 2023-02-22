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22 Şubat 2023 Çarşamba 20:35:00 - Güncelleme:22 Şubat 2023 Çarşamba 20:35:00

'AB Türkiye'nin yanında omuz omuza durmaya devam edecek'

Kaynak: AA

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Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekilleri Sergey Lagodinsky ve Nacho Sanchez Amor, deprem bölgesini ziyaret ederek dayanışma mesajı paylaştı.

AP'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonunun (KPK) AB adına eş başkanlığını yürüten, Yeşiller/Avrupa Özgür İttifakı Almanya Milletvekili Sergey Lagodinsky ve AP'nin Türkiye Raportörü ve AP Sosyalistler ve Demokratlar İlerici İttifakı Grubu üyesi Nacho Sanchez Amor, deprem bölgesini ziyaret etti.

Hatay ve Gaziantep'i ziyaret eden milletvekillerinin yaptıkları ortak açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bugün, anlayamayacağımız büyüklükte bir felakete maruz kalan Türk halkıyla en içten dayanışmamızı ve derin sempatimizi ifade etmek için buradayız. AB-Türkiye ilişkilerinde en aktif şekilde çalışan AP üyeleri olarak, şahit olduklarımız nedeniyle dehşet içindeyiz. AB bu zor zamanlarda Türkiye'nin yanında omuz omuza durmaya devam edecektir. AB, hızlı bir şekilde kurtarma ekipleri, hastaneler ve insani yardım ekipmanı sağlayarak dayanışma gösterdi ancak yardım, etkilenen çok sayıda insanın temel ihtiyaçlarını karşılamaya yardımcı olmak için zaman içinde sürdürülmelidir. Mart için planlanan bağışçılar konferansının sürdürülebilir, etkili ve şeffaf yardım sağlama konusunda başarılı olmasını sağlamamız gerekecek."

Etiketler : Avrupa Parlamentosu ab türkiye deprem

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