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AB: Türkiye'deki seçimlere katılımın yüksekliği büyük kazanım
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15 Mayıs 2023 Pazartesi 15:00:00 - Güncelleme:15 Mayıs 2023 Pazartesi 15:00:00

AB: Türkiye'deki seçimlere katılımın yüksekliği büyük kazanım

Kaynak: AA

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AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Türkiye'de düzenlenen seçimleri yakından izlediklerini, katılımın yüksekliğinin büyük kazanım olduğunu, ikinci turun ne getireceğini görmeyi beklediklerini söyledi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'deki Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri hakkındaki değerlendirmesiyle ilgili soruyu yanıtladı.

Türkiye'nin kendileri için önemli bir ortak olduğunu belirten von der Leyen, şu ifadeleri kullandı:

"Bu seçimlerdeki çok büyük katılım gerçekten iyi haber çünkü bu Türk halkının demokratik haklarını kullanarak gidip oy vermeye bağlılıklarını, demokratik kurumlara değer verdiklerini göstermektedir. Bu dünkü seçimlerin büyük kazanımıdır. Seçimler hala devam ediyor. Şimdi ikinci turu görmemiz gerekiyor. Bununla ilgili açıklamaları da çok yakından takip ediyoruz. İkinci turun ne getireceğini görmemiz lazım."

AB Konseyi Başkanı Michel ise seçime yüksek katılım oranı dolayısıyla Türk vatandaşlarını takdir ettiğini söyledi.

Demokrasilerde seçim sürecinin önemine işaret eden Michel, bu sürecin sonucunu takip edeceklerini belirtti.

Etiketler : türkiye seçim avrupa birliği
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