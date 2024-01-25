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AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Landrut Hatay'ı ziyaret etti
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25 Ocak 2024 Perşembe 22:24:00 - Güncelleme:25 Ocak 2024 Perşembe 22:24:00

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Landrut Hatay'ı ziyaret etti

Kaynak: AA

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Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Hatay'da çeşitli temaslarda bulundu.

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin 1. yılı yaklaşırken Hatay'ı ziyaret eden Meyer-Landrut'a, Belçika'nın Ankara Büyükelçisi Paul Huynen'in yanı sıra yerli ve yabancı basın mensuplarından oluşan bir grup eşlik etti.

Meyer-Landrut, Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Betül Kiminsu ile bir araya geldi.

Meyer-Landrut, Hatay'da ilk ziyaretini Masatlı'nın ev sahipliğinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na (AFAD) gerçekleştirdi.

Görüşmede, depremler sonrası AFAD koordinatörlüğünde yürütülen çalışmaların ele alındığı bir sunum yapıldı.

Burada konuşan Masatlı, yapılan çalışmaların amacının bölgedeki insanlara kalıcı imkanlar sunmak olduğunu ifade etti.

Bölgede bulunan ve zarar gören tarihi eserlere de değinen Masatlı, her bir eserin kurtarılmaya çalışıldığını, tahrip olan tarihi yapıların yeniden yapılandırma sürecinin titizlikle devam ettiğini vurguladı.

"YARDIMLARIN DEVAM ETMESİYLE BÖLGE DAHA HIZLI 'AYAĞA KALKACAK"

Meyer-Landrut, görüşmenin ardından Büyükdalyan Konteyner Kenti'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Büyükelçi, konteyner kentte bulunan çocuklara hediyeler verdi.

Meyer-Landrut ve beraberindeki heyet, daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Savaş'ı Expo Center'da ziyaret etti.

Burada basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Savaş, farklı kurum ve kuruluşlardan bölgeye çok fazla yardım geldiğini, söz konusu yardımların devam etmesiyle bölgenin daha hızlı "ayağa kalkacağını" anlattı.

Bölgede yaşananların dünya geneline ulaştırılmasında basın kanalının ve uluslararası kuruluşların önemli bir yere sahip olduğunu kaydeden Savaş, Büyükelçi Meyer-Landrut, Büyükelçi Huynen ve basın mensuplarına ziyaretleri için teşekkür etti.

Hatay belediye binası depremde yıkıldığı için Büyükşehir Belediyesi, faaliyetlerini Expo Center'da sürdürüyor.

Büyükelçi ve beraberindeki heyet ayrıca AB Dayanışma Fonu (EU Solidarity Fund) kaynaklarının da desteğiyle Kültürel Miras projesi kapsamında restorasyonu yapılan Kurtuluş Caddesi'nde Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Kiminsu ile incelemelerde bulundu.

Kiminsu, bölgede bulunan eski ve yeni binaların enkazlarının karışmaması için tabelandırma yöntemi kullanarak hasar tespit çalışmaları yapıldığını ifade etti.

Kurtuluş Caddesi'nin Kentsel Tasarım Projeleri'nin hazır olduğunu vurgulayan Kiminsu, bu bölgenin bir an önce "hayata geçirilmesinin" önemli olduğunu kaydetti.

Etiketler : AB2Turkiye HatayTemaslari Buyukelci
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