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25 Mayıs 2021 Salı 20:48:00 - Güncelleme:25 Mayıs 2021 Salı 20:49:00

AB, temmuzda yetişkinlerin yüzde 70'ini aşılama ve güvenli açılma hedefinde iyimser

Kaynak: AA

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vrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılamaların hızlandığını, temmuzda yetişkin nüfusun yüzde 70'inin aşılanması ve AB ülkelerinin açılması hedefine ulaşabileceklerini söyledi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Kovid-19 salgını ve iklim değişikliğinin görüşüldüğü AB Liderler Zirvesi'nin bitiminde AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile basın toplantısı düzenledi.

Avrupa ülkelerinde aşılamaların hız kazandığını, vakaların ve hastaneye kaldırılanların sayısının azaldığını ifade eden von der Leyen, bu haftanın sonuna kadar 300 milyon doz aşının üye ülkelere dağıtılmış olacağını, haziran ayında da 400 milyon doz beklediklerini belirtti. Von der Leyen, temmuz sonuna kadar AB içindeki yetişkin nüfusun yüzde 70'ini aşılamış olma hedefine doğru ilerlediklerini aktardı.

Von der Leyen, "Böyle devam edersek güvenli açılmayı gerçekleştirebileceğine inanıyoruz." diye konuştu.

Bunun için 18 yaşından küçüklerin de aşılanması gerektiğini vurgulayan von der Leyen, Avrupa İlaç Ajansının BioNTech-Pfizer aşısının 12-15 yaş grubunda kullanımına onay vermesini beklediklerini kaydetti. Von der Leyen, koronavirüsün varyantlarının takip edilmesinin önemine dikkati çekerek bu takibin küresel ölçekte yapılması gerektiğini vurguladı.

AB'nin seyahatlerde kullanılacak aşı sertifikasına da değinen von der Leyen, AB içinde geçerli olacak sertifikanın bilişim altyapısının hazır olduğunu duyurdu. Von der Leyen, haziranda sertifikaya ilişkin yasal düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle AB ülkelerinin de sisteme bağlanabileceğini, şimdi üye ülkelerin kendi sağlık sistemlerini buna hazırlaması gerektiğini bildirdi.

Aşıların düşük gelirli ülkelerle paylaşılmasının önemine değinen von der Leyen, AB'nin Afrika'da aşı üretim kapasite geliştirilmesi için 1 milyar avro yatırım yapılması için çalıştıklarını, bu girişimin mRNA teknolojisini Afrika'ya götüreceğini söyledi.

- İklim değişikliği

AB Konseyi Başkanı Michel, "2050 yılına kadar iklime zarar vermeyen bir kıta olma konusundaki ortak hedeflerimizi teyit ettik." dedi.

AB'nin aralık ayında, 2030 yılına kadar karbondioksit emisyonunu yüzde 55 düşürmek konusunda uzlaştığını anımsatan Michel, çevre konusunun AB üyesi ülkeleri farklı biçimde etkilediğini ve bunu dikkate aldıklarını ifade etti.

Michel, toplantı öncesinde üye ülke delegasyonları ile çevre konusunda atılacak adımlara ilişkin görüşmeler yaptıklarını, öncelikleri ve meşru kaygıları belirlemeye çalıştıklarını anlattı.

AB Komisyonunun yakın zamanda üye ülkelerin görüşleri doğrultusunda emisyon ticaret sistemi ve sınırda karbon düzenleme mekanizması gibi konularda somut düzenleme teklilerini masaya koyacağını belirten Michel, çevre konusunun haziran ayında yapılacak liderler zirvesinde tekrar gündeme geleceğini söyledi.

Etiketler : AB kovid 19 iklim değişikliği AB lider zirvesi
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