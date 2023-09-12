AB sel felaketi nedeniyle Libya'ya yardım göndermeye hazır olduğunu duyurdu

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Libya'da özellikle ülkenin doğusundaki sel felaketinin yol açtığı ölüm ve yıkımın ardından yaşananlara dair görüntülerden üzüntü duyduğunu belirtti.

Michel, "AB bu felaketten etkilenenlere yardım etmeye hazır." ifadesini kullandı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de aşırı hava koşullarının harap ettiği ve çok sayıda can kaybının olduğu Libya'daki yıkım görüntüleri karşısındaki üzüntüsünü paylaşarak, AB'nin durumu yakından izlediğini ve desteğe hazır olduğunu duyurdu.

Libya'da sel felaketi

Orta Akdeniz'de etkili olan "Daniel" fırtınası Libya'nın Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerini etkilemişti.

Libya'nın doğusundaki hükümetin yetkilileri, ölü sayısının 2 bini geçtiğine dair açıklamalar yapmıştı.

Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, 3 günlük yas ilan edildiğini duyurmuştu.