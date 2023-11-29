VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Rusya'dan Filistin açıklaması "Batı Şeria'daki durum tehlikeli yönde gelişiyor"
NATO: Rusya, Ukrayna'da 300 binden fazla asker kaybetti
İşgalci İsrail 2 Filistinli çocuğu katletti
Ek MTV'nin ikinci taksit taksiti için ödeme süresi yarın sona erecek
İstanbul Boğazı gemi trafiği 16.00'da açılıyor!
Başkan Erdoğan, Vietnam Başbakanı'nı kabul etti
29 Kasım 2023 Çarşamba 14:45:00 - Güncelleme:29 Kasım 2023 Çarşamba 14:45:00

AB Komisyonu'ndan Türkiye açıklaması

Kaynak: AA

ABONE OL

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'ndan yapılan açıklamada AB'nin, Türkiye ile tüm alanlarda daha işbirlikçi ve karşılıklı yarara dayalı bir ilişkinin kendileri açısından "stratejik" olduğu ifade edildi.

AB Komisyonu'ndan son dönemde gerilen AB-Türkiye ilişkilerine dair çarpıcı bir açıklama geldi.

Komisyon, "AB'nin, Türkiye'yle olası tüm alanlarda daha işbirlikçi ve karşılıklı yarara dayalı bir ilişki geliştirmek konusunda stratejik çıkarı olduğu açıktır" mesajını verdi.

AB Komisyonu ayrıca "Türkiye ile temel görüş ayrılıklarını gidermeye yönelik çabalar devam etmelidir." dedi.

Etiketler : türkiye avrupa birliği komisyon
Tuğba Özerk 40 kiloyu sırtında taşıdı

Tuğba Özerk 40 kiloyu sırtında taşıdı
Filistin için şarkı yaptı

Filistin için şarkı yaptı
Çorum mu Bodrum mu?

Çorum mu Bodrum mu?
İkizlere 'baba' isim

İkizlere 'baba' isim
Demir'e kardeş geliyor

Demir'e kardeş geliyor
Kadınlar çocukları silah olarak kullanıyor

Kadınlar çocukları silah olarak kullanıyor
Baba-kızın ilk pozu

Baba-kızın ilk pozu
Derya Uluğ'dan 4 ayda 4 klip

Derya Uluğ'dan 4 ayda 4 klip
"Mali elini üzerimden çekmedi"

"Mali elini üzerimden çekmedi"

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX