AB Komisyonu'ndan Türkiye açıklaması

AB Komisyonu'ndan son dönemde gerilen AB-Türkiye ilişkilerine dair çarpıcı bir açıklama geldi.

Komisyon, "AB'nin, Türkiye'yle olası tüm alanlarda daha işbirlikçi ve karşılıklı yarara dayalı bir ilişki geliştirmek konusunda stratejik çıkarı olduğu açıktır" mesajını verdi.

AB Komisyonu ayrıca "Türkiye ile temel görüş ayrılıklarını gidermeye yönelik çabalar devam etmelidir." dedi.