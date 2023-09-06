Bakan Fidan'dan Avrupa Birliği mesajı:Vize serbesitesi sürecinde ilerleme bekliyoruz
Avrupa Birliği Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi ile ortak basın toplantısı düzenleyen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 'Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik sürecinin önünün açılması ilişkilerimizin üyelik perspektifi temelinde yeniden canlandırılması elzemdir. AB, Türkiye'yi müzakere eden bir aday ülke olarak görmeli ve ahde vefa etkisinin gereklerini yerine getirmelidir.' dedi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Avrupa Birliği Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Dışişleri Bakanı Fidan, "Vize serbestisi sürecinde ilerleme kaydedilmesi de beklentilerimiz arasındadır. Düzensiz göçle mücadelede de adil bir yük paylaşımı temelinde iş birliğine ihtiyacımızı yineledik." dedi.
Bakan Fidan, "Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik sürecinin önünün açılması ilişkilerimizin üyelik perspektifi temelinde yeniden canlandırılması elzemdir. AB, Türkiye'yi müzakere eden bir aday ülke olarak görmeli ve ahde vefa etkisinin gereklerini yerine getirmelidir." diye konuştu.
Bakan Fidan, "(AB'den) İlişkilerimizin ilerlemesi için gerekli iradeyi sergilemelerini ve daha cesur davranabilmelerini istiyoruz." dedi.
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