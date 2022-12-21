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21 Aralık 2022 Çarşamba 18:19:00 - Güncelleme:21 Aralık 2022 Çarşamba 18:19:00

AB, Almanya'nın yenilenebilir enerji destek programını onayladı

Kaynak: AA

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Avrupa Birliği, Almanya'nın rüzgar ve güneş gibi çeşitli yenilenebilir enerji yatırımlarına toplam 28 milyar euro kamu desteği sağlamasına onay verdi.

AB Komisyonu, Almanya'nın çeşitli yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimini desteklemeye yönelik programında yapmayı planladığı değişikliklerin onaylandığını açıkladı.

Açıklamaya göre, Almanya, yenilenebilir enerji alanındaki mevcut destek programının kapsamını genişletme ve süresini 2026 sonuna kadara uzatma planı yapıyor.

Almanya'nın iklim hedefleri doğrultusunda 2030'a kadar güneş, rüzgar ve biyometan gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektriğin payını yüzde 80'e çıkarmayı hedeflediği belirtilen açıklamada, ülkenin bu nedenle toplam 28 milyar euroluk destek programı hazırladığı vurgulandı.

Açıklamada, program kapsamında yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretenlere şebeke operatörü tarafından ödenecek fiyata ilave olarak prim ödeneceğine işaret edildi.

Planın yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimini teşvik etmek ve sera gazı emisyonlarını azaltmak için gerekli olduğu vurgulanan açıklamaya göre, bu, AB kamu destek kurallarına uyumlu bulundu.

AB üyesi ülkelerin kamu desteklemelerini ne şekilde sağlayacaklarını belirleme yetkisi, AB Komisyonunun görev alanına giriyor.

Üye ülkeler, kamu desteklemelerini sadece rekabete zarar vermeyecek şekilde ve kamu yararına uygun durumlarda kullanabiliyor.

Etiketler : AB Komisyonu Almanya Avrupa Birliği
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