VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Savunma, enerji, ekonomik iyileşme ve aşı ihracatına yoğunlaşılacak
'Yılın Fotoğrafları' oylaması sonuçlandı
İstanbul'daki hastaneleri ziyaret etti
Yeni yıla Kırşehir Belediyesinde işten çıkarılan sözleşmeli memurlarla girildi
SGK'den genç girişimcilere sigorta prim desteği
Tutuklama ve adli kontrole itirazda yeni dönem
Kandil'e hava harekatı: 4 terörist etkisiz hale getirildi
Elektrik aboneliği için ödenen güvence bedelinin iadesi sağlandı
İran'ın uydu taşıyıcı roketi yörüngeye oturtamadı
Reklam ikilisi
Enbe orkestrasından yeni single
1 oyun 3 hikaye
NBA'de milli basketbolcuların düellosunda kazanan belli oldu
Rusya'dan İdlib'e hava saldırısı
BDDK'dan Bilgi Sistemleri ve İş Süreçleri Bağımsız Denetimi Yönetmeliğine ilişkin açıklama
AB dönem başkanlığı Fransa'ya geçti
Mutlu aile pozu
Boşanıyor
Oyunculuk defterini kapattı
İslam karşıtlığı Müslümanlara yönelik şiddet eylemlerine dönüştü
Yılbaşı denetimleri karadan, havadan ve denizden yapıldı
Türkiye ve çevresinde geçen yıl 23 bin 753 deprem oldu
Burç Yorumları! İyi niyet eken meyvesini toplayacak
Yeni yılın ilk gününde 7 beslenme önerisi
01 Ocak 2022 Cumartesi 12:24:00 - Güncelleme:01 Ocak 2022 Cumartesi 12:24:00

AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylaması sonuçlandı

Kaynak: AA

ABONE OL

AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasında, "Haber" kategorisinde "İlk kadın taarruz helikopter pilotu", "Yaşam" kategorisinde "Oğullarının emaneti Atmaca", "Spor" kategorisinde ise " Şampiyon Mete Gazoz " başlıklı fotoğraflar birinci seçildi.

Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylaması sonuçlandı.

AA'nın, Türkiye'nin yanı sıra dünyanın farklı coğrafyalarından "Haber", "Yaşam" ve "Spor" kategorilerinde 68 karelik seçkisinin yer aldığı "Yılın Fotoğrafları" oylamasına 312 bin 136 kişi katıldı.

Aralık ayı boyunca devam eden oylamada, "Haber" kategorisinde Aytaç Ünal'ın "İlk kadın taarruz helikopter pilotu" başlıklı fotoğrafı birinci seçildi.

Fotoğraf, Emniyet Havacılık Daire Başkanlığında görev yapan ve "Türkiye'nin ilk kadın taarruz helikopter pilotu" olarak tarihe geçen 28 yaşındaki Pilot Komiser Yardımcısı Özge Karabulut'u görev başında yansıtıyor.

Zeytin Dalı Harekatı bölgesindeki üsse yönelik terör saldırısında şehit düşen Veteriner Uzman Çavuş Ahmet Akdal'ın birlikte görev yaptığı ve aynı saldırıda yaralanan mayın arama köpeği "Atmaca"nın, Akdal'la çekilen fotoğrafına bakışı da katılımcılardan yoğun ilgi gördü.

"Oğullarının emaneti Atmaca" başlıklı "Yaşam" kategorisinin birincisi fotoğraf, İzzet Mazı tarafından Atmaca'nın hayatına devam ettiği Akdal'ın Kahramanmaraş'taki ailesinin evinde çekildi.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda klasik yay bireysel kategorisinde mücadele eden milli sporcu Mete Gazoz'un kazandığı müsabaka sonrasındaki sembolleşen sevinç anını yansıtan Ali Atmaca'nın "Şampiyon Mete Gazoz" başlıklı fotoğrafı da katılımcıların "Spor" kategorisindeki birinci tercihi oldu.

Oylama sonuçlarına "aa.com.tr/yilinfotograflari" ve "aa.com.tr/photooftheyear" adreslerinden Türkçe ve İngilizce olarak ulaşılabiliyor.

Etiketler : yılın fotoğrafları haber yaşam spor ilk kadın taarruz helikopter pilotu ahmet akdal mete gazoz
Yeni yaşa kayak sürprizi

Yeni yaşa kayak sürprizi
Selami Şahin sürprizi

Selami Şahin sürprizi
Oyunculuk peşimi bırakmıyor

Oyunculuk peşimi bırakmıyor
İstanbul'da bir yıldız

İstanbul'da bir yıldız
Cansu ile oynamak keyifli

Cansu ile oynamak keyifli
Hem yazdı hem oynadı

Hem yazdı hem oynadı
Brezilya'da çekici erkek

Brezilya'da çekici erkek
Duygulandıran anne kazağı

Duygulandıran anne kazağı
Rıza Baba muamması

Rıza Baba muamması

EN ÇOK OKUNAN HABERLER