AA'dan İmamoğlu'na tazminat davası... 'Yalancı' iftirası yargıya taşındı

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin gerçekleştiği 14 Mayıs gecesi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendilerinin önde olduğunu iddia ederek, "Biz öndeyiz, AA'ya inanmayın onlar yalancı insanlardır" iddiasında bulundu.

Seçim gecesi yaklaşık 2 milyon 500 bin oy farkı ile seçimi kaybeden yedili koalisyon ve onun üyesi İmamoğlu, Anadolu Ajansı'nın verileri üzerinden manipülasyon yaratırken, Anadolu Ajansı, İBB Başkanı İmamoğlu'nun sözlerini yargıya taşıyarak 100 bin liralık tazminat davası açtı.

Anadolu Ajansı avukatları İstanbul Büyükçekmece Asliye Hukuk Mahkemesi'ne verilen dilekçede, İmamoğlu için asılsız iddia ve paylaşımlarla alenen hakaret ve halkı tahrik ederek Anadolu Ajansı'nı hedef gösterdiği ve itibarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle şikayetçi oldular.

Ekrem İmamoğlu'nun seçim gecesi yaptığı açıklamalar sonrası bazı abonelerin Anadolu Ajansı ile işbirliğini sonlandırdığı, ajansın ticari zarara uğradığı dilekçede belirtildi. Ayrıca dilekçede Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarından sonra sosyal medyada ajansı hedef alan hakaret içerikli birçok paylaşım yapıldığı dile getirildi. Bunun da manevi zarara yol açtığı ifade edildi. Anadolu Ajansı manevi zararlarının tazmini için İmamoğlu'dan 100 bin lira tazminat talep etti.

Dilekçede ayrıca İmamoğlu'nun açıklamaları sonrası ajans çalışanlarının hedef gösterildiği ve can güvenliklerinin tehlikeye girdiği ifade edildi.

Dilekçede CHP'nin teknoloji ve siber güvenliğinden sorumlu yetkilisi Sedat Doğan'ın açıklamaları da delil olarak gösterildi. Doğan'ın kişisel sosyal medya hesabında seçim gecesi CHP'de yaşanan olaylarla ilgili açıklamalarda bulunup, Ekrem İmamoğlu'nu yalanladı. "Bizim ekranımızda Kılıçdaroğlu hiçbir zaman kazanmıyordu" diyen Doğan'ın ifadeleri delil olarak sunuldu. Dilekçede ayrıca AA verilerinin YSK'nın açıkladığı verilerle bire bir örtüştüğü, bu durumun AA'nin verilerinin güvenilirliğini ortaya koyduğu vurgulandı.

14 Mayıs gecesi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Anadolu Ajansı'nı hedef alan sözleri damgasını vurmuştu. İmamoğlu, oy sayımı bitmeden, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte kameraların karşısına geçip, AA verilerinin aksine Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun önde olduğunu iddia etti. Anadolu Ajansı verilerinin doğru olmadığını söyleyen Ekrem İmamoğlu seçim gecesi "Öndeyiz, kazanıyoruz" iddiasında bulundu.

Seçim gecesinin ilerleyen saatlerinde Ekrem İmamoğlu'nun açıklamasının manipülasyon olduğu anlaşıldı. İBB Başkanı, muhalif seçmeni yanlış yönlendirdiği ve yalan söylediği gerekçesiyle sert bir dille eleştirildi. Anadolu Ajansı Genel Müdürü Serdar Karagöz de konuk olduğu bir televizyon programında söz konusu ifadeleri nedeniyle İBB Başkanına dava açılacağını belirtti. Karagöz "Atatürk'ten bize emanet kalan bu kurumun itibarını korumak genel müdür olarak benim vazifemdir" demiş, "2500 arkadaşım, gece gündüz çalışarak Anadolu Ajansının itibarlı bir kurum olduğunu tüm dünyaya gösterdi. Buna rağmen birisi hala manipülasyon yapıyorsunuz diyorsa tabii ki dava açacağız" sözlerini kullandı.

TAZMİNAT GELİRİ 'YALAN VE DEZENFORMASYON' SEMPOZYUMLARINA HARCANACAK

Anadolu Ajansı yönetimi İmamoğlu'na açılan tazminat davasından elde edilen gelirin yapılması planlanan Yalan ve Dezenformasyonla Mücadele sempozyumunun masrafları için kullanılacağını belirtti.