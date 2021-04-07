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07 Nisan 2021 Çarşamba 13:23:00 - Güncelleme:07 Nisan 2021 Çarşamba 13:23:00

AA Genel Müdürlüğü görevine Serdar Karagöz atandı

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TRT Genel Müdür Yardımcısı Serdar Karagöz, Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğüne atandı.

2014 yılından bu yana Anadolu Ajansı Genel Müdürü olarak görev yapan Şenol Kazancı'nın yerine, Serdar Karagöz atandı.

ANADOLU AJANSI'NDA YENİ SAYFA

ABD'de The New School University'de "Media Studies" alanında yüksek lisans programını tamamlayan Karagöz, The New York Times Syndication departmanında çalıştı.

Karagöz, Turkuvaz Medya BM Diplomasi Muhabirliği'nin ardından, Sabah Gazetesi Dış Haberler Müdürlüğü görevini yürüttü. 2014 yılında "Daily Sabah" gazetesini kurdu ve Genel Yayın Yönetmenliğini üstlendi.

Kariyerini 2018 yılından itibaren TRT World ve TRT Arabi kanallarını bünyesinde barındıran TRT Uluslararası Haber Kanalları Genel Yayın Yönetmenliği göreviyle sürdüren Karagöz, 13 Ocak 2020'den itibaren TRT Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütüyordu.

Etiketler : serdar karagöz anadolu ajansı şenol kazancı
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