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01 Temmuz 2019 11:59 | Pazartesi

99/3 askerlik ne zaman açıklanacak? Askerlik yeri ne zaman belli olur 99/3!

99/3 askerlik ne zaman açıklanacak? Askerlik yeri ne zaman belli olur? soruları gündemin en trend başlıkları arasında yer alıyor. Ağustos celbinde askere gidecek olan vatandaşlar, 6 ay askerlik yapacaklar ya da 1 ayın ardından bedelli olarak askerliklerini yapabilecekler. 2019 Ağustos er celp dönemine ilişkin detaylar Milli Savunma Bakanlığı tarafından açıklandı. 99/3 askerlik yerleri ve detayları hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte 99/3 askerlik hakkında tüm detaylar...

99/3 askerlik ne zaman açıklanacak? Askerlik yeri ne zaman belli olur 99/3 araştırması yoğun bir şekilde gerçekleştiriliyor. Ağustos celbi için geri sayım başladı. Ağustos ayında binlerce kişi askere gidecek. Ağustos ayında silahaltına alınacaklar 99/3 askerlik celp yerleri merak ediliyor.  2019 Ağustos er celp dönemine ilişkin detaylar Milli Savunma Bakanlığı tarafından açıklandı. 99/3 askerlik ve 99/3 askerlik yerleri sorgulama hakkında tüm detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm merak edilenler... 

99/3 ASKERLİK NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 
Milli Savunma Bakanlığı tarafından açıklanan duyuruya göre, askerlik yerleri 2 Temmuz 2019 tarihinden itibaren açıkalancak.  Sevke tabi yükümlüler, sevk edilecekleri sınıf ve eğitim merkezleri ile hangi grupta silahaltına alınacaklarını, askerlik şubeleri ile e-Devlet sistemi üzerinden öğrenebilecekler.

ASKERLİK YERİ NE ZAMAN BELLİ OLUR 99/3!

2 Temmuz 2019 tarihinden itibaren askerlik yerleri açıklanacak.

99/3 ASKERLİK YERİ SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ 

AĞUSTOS 2019 ER CELBİNDE SİLAHALTINA ALINACAK YÜKÜMLÜLERE AİT DUYURU

1- Ağustos 2019 er celp döneminde silahaltına alınacak er statüsündeki yükümlülerin, celp ve sevk işlemlerine ilişkin hususlar müteakip maddelerde açıklanmıştır.

2- Ağustos 2019 er celp döneminde;

a. 1999 doğumlu ve bunlarla işleme tabi er statüsündeki yükümlülerden, kayıtlı olduğu askerlik şubesinin genel celp dönemi Ağustos 2019 olanlar,

b. Celp dönemi Ağustos 2019 olmadığı halde, Ağustos 2019 celp döneminde silahaltına alınmak isteyen yükümlülerden bu talepleri uygun bulunanlar,

c. Yasal nedenlerle askerlikleri ertelenenler ile sevkleri tehir edilenlerden, erteleme ve sevk tehir şartlarını kaybettiklerinden Ağustos 2019 er celp döneminde sevke tabi olanların sevkleri yapılacaktır.

3- Sevke tabi yükümlüler, sevk edilecekleri sınıf ve eğitim merkezleri ile hangi grupta silahaltına alınacaklarını, askerlik şubeleri ile e-devlet üzerinden 02 Temmuz 2019 tarihinden itibaren öğrenebilecekler, nüfus cüzdanlarını ibraz etmek suretiyle askerlik şubelerinden veya e-devlet üzerinden sevk evrakını alabileceklerdir.

4- Ağustos 2019 er celbinde sevke tabi yükümlülerden:

a. Birinci grupta sevke tabi olanlar sevk işlemlerini;

(1) Askerlik şubelerinden 02 – 19 Temmuz 2019,

(2) E-devlet üzerinden 02 – 18 Temmuz 2019 tarihlerinde yaptırabileceklerdir.

b. İkinci grupta sevke tabi olanlar sevk işlemlerini;

(1) Askerlik şubelerinden 20 Ağustos – 05 Eylül 2019,

(2) E-devlet üzerinden 20 Ağustos – 04 Eylül 2019 tarihlerinde yaptırabileceklerdir.

 c. Sevk evrakını alan yükümlüler yol ve iaşe bedellerini nüfus cüzdanlarını ibraz etmek suretiyle PTT iş yerlerinden veya PTT kart ile PTT matiklerden alabileceklerdir.

5- Ağustos 2019 er celbi 1'inci grupta sevke tabi olanlardan 19 Temmuz 2019 dahil, 2'nci grupta sevke tabi olanlardan 05 eylül 2019 dahil tarihine kadar sevk işlemini yaptırmayanlar ile yoklama kaçağı olup, yoklamasını müteakip 15 gün içerisinde sevk evrakını almayanlar, sevk evrakını aldıkları halde kendilerine tanınan yasal yol süresi sonuna kadar birliklerine katılmayanlar bakaya işlemine tabi tutulacaklardır.

6- Bu duyuru yükümlülere tebliğ niteliğindedir."

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