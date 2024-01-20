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20 Ocak 2024 Cumartesi 16:40:00 - Güncelleme:20 Ocak 2024 Cumartesi 16:40:00

Ara, bul, yok et! Teröristler etkisiz hale getirildi

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatıyla 9 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, "Bölgede en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlarımız azim ve kararlılıkla sürecek!" ifadeleri kullanıldı.

Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatıyla 9 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Ara, bul, yok et! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 9 PKK'lı teröristi düzenlediği hava harekâtı ile etkisiz hâle getirdi. Bölgede en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlarımız azim ve kararlılıkla sürecek!"

Etiketler : PKK hava harekâtı MSB
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