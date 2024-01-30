9 ilde "Sibergöz-18" operasyonu: 12 tutuklama
Kaynak: AA
İzmir merkezli 9 ilde araç kiralama şirketlerine ait internet sitelerinin sahtelerini oluşturmak suretiyle haksız kazanç sağlayanlara yönelik düzenlenen Sibergöz-18 operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 12'si tutuklandı.
Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde İzmir Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar sonucu İzmir merkezli 9 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlar sonucu gözaltına alınan 37 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Öte yandan hakkında gözaltı kararı bulunan 1 şüpheli daha yakalandı.
Şüphelilerden 8'i savcılık talimatıyla serbest bırakılırken 30'u adli makamlara gönderildi.
Zanlılardan 12'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 18'i ise adli kontrol şartıyla salıverildi.
111 BİN 400 LİRA HAKSIZ KAZANÇ ELDE ETTİKLERİ ÖNE SÜRÜLDÜ
Zanlıların araç kiralama şirketlerine ait internet sitelerinin sahtelerini oluşturmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık suçu kapsamında 16 müştekiden 111 bin 400 lira haksız kazanç elde ettikleri öne sürüldü.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 26 Ocak'ta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, internet üzerinden nitelikli dolandırıcılık suçuna yönelik 9 ilde eş zamanlı düzenlenen Sibergöz-18 operasyonlarında 28 şüphelinin yakalandığını bildirmişti.
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