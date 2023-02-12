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12 Şubat 2023 Pazar 10:20:00 - Güncelleme:12 Şubat 2023 Pazar 10:20:00

9 bin 782 madenci deprem bölgedeki çalışmalara destek olmayı sürdürüyor

Kaynak: AA

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"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ), Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ve alt şirketleri üretime ara vererek madencilerini deprem bölgesindeki çalışmalara yönlendirdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, AFAD koordinasyonunda hareket eden toplam 9 bin 782 madenci bölgedeki çalışmalara destek olmayı sürdürüyor.

Türkiye genelinde üretim yapan TKİ, TTK ve alt şirketlerinin arama kurtarma çalışmalarına destek vermek için madencileri deprem bölgesindeki çalışmalara yönlendirdiğine işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Arama kurtarma ekiplerine en büyük desteklerden biri de madencilerden geldi. TKİ, TTK ve alt şirketleri alanlarındaki tecrübelerini bu sefer de enkaz altında kalan vatandaşları kurtarmak için kullandı. Zonguldak, Kütahya, Manisa ve Türkiye'nin diğer illerinde üretim yapan kurumlar, deprem haberinden sonra maden sahasındaki üretimlerine ara verdi. 'Bir kişiye elimizi uzatsak yeter' diye yola çıkan madenciler, bölgede birçok ismin kurtarılmasına omuz verdi."

Etiketler : asrın felaketi deprem kahramanmaraş madenci deprem bölgesi

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