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21 Kasım 2023 Salı 07:05:00 - Güncelleme:21 Kasım 2023 Salı 07:05:00

86 bin yıllık mağarada yaşam izleri

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Çanakkale'de bulunan İnkaya Mağarası'ndaki tabakalarda 86 bin yıl öncesine kadar inen insan yaşam bulgularına rastlandı. Mağarada bulunacak insan iskeletleri, on binlerce yıllık yaşam izlerini belirleyecek.

Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Bahadırlı köyü sınırları içerisindeki İnkaya Mağarası'nda bu yılki kazı çalışmalarında mağaradaki tabakalarda 86 bin yıl öncesine kadar inen insan yaşam izlerine rastlanıldı. Kazı çalışmalarında çakmak taşından üretilmiş yongalar, dilgiler, kazıyıcılar, uçlar, çentikli aletler, çekirdek ve vurgaç gibi çeşitli buluntuların da yer aldığı 20 bine yakın yontmataş bulundu.

Etiketler : çanakkale mağara aerkeoloji
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