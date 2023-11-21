86 bin yıllık mağarada yaşam izleri

Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Bahadırlı köyü sınırları içerisindeki İnkaya Mağarası'nda bu yılki kazı çalışmalarında mağaradaki tabakalarda 86 bin yıl öncesine kadar inen insan yaşam izlerine rastlanıldı. Kazı çalışmalarında çakmak taşından üretilmiş yongalar, dilgiler, kazıyıcılar, uçlar, çentikli aletler, çekirdek ve vurgaç gibi çeşitli buluntuların da yer aldığı 20 bine yakın yontmataş bulundu.