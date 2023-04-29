86 aşiretten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde Kürt ve Arap aşiretlerin kanaat önderleri 14 Mayıs seçimleri için bir araya geldi.

Daha önce farklı partilere destek sunan aileler, 14 Mayıs seçiminde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı aldı.

"BİRİZ BERABERİZ BÜTÜNÜZ"

Aşiret liderleri konuyla ilgili şu ifadelere yer verdi:

"Bu seçim partiler seçimi değil partiler üstü bir seçim ülkemizin savunmada geldiği nokta herkesin gözü önünde sayın Cumhurbaşkanımız hep vatan dedi şimdi bu emperyalist güçler niye Erdoğan'ı sevmiyor. Onun için beka meselesi bizimki parti hizmet her şey bir tarafa bıraktık.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yanındayız, arkasındayız desteğimiz onunla beraberdir. Biz Türkiye Cumhuriyeti'nin birlik ve beraberliğinden yana üniter yapımızı koruyacağına inandığımız sayın cumhurbaşkanımızın ve yanındaki ittifakının yanındayız. Türkü ile Kürdü ile Lazıyla Çerkeziyle Abazasıyla biriz beraberiz bütünüz."

Toplantı, AK Parti Genel Merkez Siyasi ve Hukuki İşler Başkan Yardımcısı Kemalettin Yılmaztekin'in ev sahipliğinde gerçekleşti.

Onlarca aşiretin kanaat önderi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek verme konusunda mutabık kaldı.

"MUHALİF İNSANLAR BİRLEŞTİ"

Kemalettin Yılmaztekin, "Bugün 14 Mayıs 2023 seçimlerine giderken bu yüzyılın seçimleri olarak nitelendiriyoruz. 86 tane aşiret reisi yüzlerce kanaat önderi ve binlerce insan bugün Cumhurbaşkanımıza desteklerini açıkladılar. Bu kadar karşımızda muhalif, toplanmaması gerekip de bir araya gelen insanların birleşmesi, bize karşı birleşmesi Cumhurbaşkanımıza karşı birleşmesi insanları daha da kenetledi" dedi.