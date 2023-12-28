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83 günde 105 gazeteci katledildi
28 Aralık 2023 Perşembe 13:53:00 - Güncelleme:28 Aralık 2023 Perşembe 13:53:00

83 günde 105 gazeteci katledildi

Kaynak: AA

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İşgalci İsrail, 7 Ekim'den bu yana süren saldırılarda 105 gazeteci öldürdü.

İsrail ordusu, şiddetli saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde 83 günde, 105 Filistinli gazeteciyi öldürdü.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'da gazeteci Muhammed Hayreddin ve Ahmed Mahir Hayreddin'in ailesinin yaşadığı evi bombalamasına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, İsrail ordusunun 2 gazeteciyi daha öldürmesiyle, Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybeden gazetecilerin sayısının 105'e yükseldiği ifade edildi.

Medya Ofisinden daha önce yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'de gazetecileri "Filistin anlatısını susturmak, gerçekleri gizlemek, haber ve bilgilerin bölgesel ve uluslararası kamuoyuna ulaşmasını engellemek amacıyla kasıtlı olarak öldürdüğü" ifade edilmişti.

İsrail güçlerinin, Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya kentinde bir sivil yerleşim yerini hedef alması sonucu en az 30 Filistinli yaşamını yitirmişti.

"Hayreddin, el-Kurd ve el-Kadi" ailelerine ait evlerin de bombalandığı saldırıda, gazeteci Muhammed Hayreddin ve Ahmed Mahir Hayreddin de hayatını kaybetmişti.

Etiketler : israil saldırı gazeteci
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