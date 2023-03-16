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16 Mart 2023 Perşembe 12:53:00 - Güncelleme:16 Mart 2023 Perşembe 12:53:00

81 ilde 'Türkiye Güven Huzur' uygulaması! Aranan 1533 şüpheli yakalandı

Kaynak: TRT Haber

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Ülke genelinde eş zamanlı "Türkiye Güven Huzur" uygulaması yapıldı. Uygulamada, 1533 aranan şahıs yakalandı. 23 ruhsatsız tabanca, 12 ruhsatsız av tüfeği ile çok miktarda kaçak sigara ve içki ele geçirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ülke genelinde eş zamanlı olarak 'Türkiye Güven Huzur' uygulaması gerçekleştirdi.

Uygulama; terör örgütüne müzahir şahısların yoğun olarak bulunabileceği yerler, metruk binalar, park- bahçelerde ve bu güzergahlara açılan bulvar, cadde ve sokaklar ile toplu taşıma yapılan gar/istasyon, iskele/liman, otogar/terminal girişleri, havaalanları güzergahlarında, alışveriş merkezi girişleri ve çevrelerinde gerçekleşti.

40 BİN 275 PERSONEL GÖREV ALDI

40 bin 275 personel ve 143 dedektör köpeği ile 8 bin 210 noktada gerçekleşen uygulamada; 6 bin 307 metruk bina ve 5 bin 461 park-bahçe kontrol edildi, 26 bin 227 umuma açık yer denetlendi.

1533 ARANAN ŞAHIS YAKALANDI

Uygulamada; 1533 aranan şahıs yakalandı, 2'ü çocuk olmak üzere toplam 5 kayıp şahıs bulundu, 2 bin 662 şahsa adli-idari işlem yapılırken 52 şahıs gözaltına alındı.

Uygulamada, 136 bin 785 araç kontrol edildi, 2 bin 385 araca işlem yapıldı. 478 araç trafikten men edililerken, 25 aranan araç tespit edildi.

Uygulamada; 23 adet ruhsatsız tabanca, 12 adet ruhsatsız av tüfeği, 6 adet kurusıkı tabanca, 390 adet mermi, 18 adet tabanca şarjör-muhtelif parça, muhtelif miktarda uyuşturucu madde, 4 bin 415 paket kaçak sigara, 19 bin 580 adet makaron, 3 bin 280 kilogram kaçak tütün ile 242 litre kaçak içki ele geçirildi.

Etiketler : emniyet genel müdürlüğü jandarma genel komutanlığı sahil güvenlik polis

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