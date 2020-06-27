Resmen açıklandı: 81 ilde aynı anda başladı

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27 Haziran 2020 Cumartesi 09:43:00 - Güncelleme:27 Haziran 2020 Cumartesi 10:14:00

Bakan Koca ve Vali Yerlikaya'dan açıklama! 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması başladı

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Yüz binlerce öğrenci için büyük gün geldi. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) bu hafta sonu yapılacak. Sınava 2 milyon 437 bin 119 aday girecek. Sınavlarda virüs önlemleri uygulanacak. Bu hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması da var. İlk sınav bugün saat 10:15'te başlayacak. Cumartesi günü saat 09.30 ile 15.00 arasında 81 ilde sokağa çıkılamayacak. Kısıtlama bu saat itibariyle resmen başladı.

2 milyon 437 bin 119 aday üniversiteye girmek için yarışacak. Virüs önlemleriyle Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) bu hafta sonu yapılacak.

Sınav merkezi girişlerinde dezenfektan olacak. Adaylara dezenfektanlı ıslak mendil ve maske dağıtılacak. İsteyenler kendi maske, sperlik ve dezenfektanı ile sınava gelebilecek.

Okul girişinde ve sınav salonlarında sosyal mesafe kuralına uyulacak. Okul bahçelerine veliler alınmayacak. Adaylar, yerlerine oturduktan sonra maskelerini çıkarabilecek. Görevliler ise sınav boyu maskeli olacak. Covid-19 tanısı konulan, temaslı veya şüpheli olan adaylar farklı bina ve salonlarda sınava alınacak.

CUMARTESİ VE PAZAR KISMI SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI

Sınavın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi 27 Haziran Cumartesi günü saat 10:15'te başlayacak. Bu yıl adaylara verilecek süre 30 dakika artırılarak 165 dakikaya çıkarıldı . Cumartesi günü saat 09.30 ile 15.00 arasında 81 ilde sokağa çıkılamayacak.

28 Haziran Pazar ise Alan Yeterlilik ve Yabancı Dil Testleri yapılacak. Alan Yeterlilik Testleri saat 10:15'te, Yabancı Dil Testi ise 15:45'te başlayacak. Sokağa çıkma kısıtlaması pazar günü 09.30 ile 18.30 saatleri arasında uygulanacak. Sabah oturumlarında 10.00, öğleden sonraki oturumda ise saat 15.30'dan sonra gelenler sınav binalarına alınmayacak. ÖSYM sınavdan bir saat 15 dakika önce binalarda hazır olunması uyarısı yaptı.

Bu yılla sınırlı olmak şartıyla baraj puanları da aşağı çekildi. Baraj puanı TYT'de 150, AYT ve YDT'de 170 olarak belirlendi.

BAKAN KOCA VE İSTANBUL VALİSİNDEN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sınavın ilk oturumunun başlamasına dakikalar kala "Hayat bir sınav. Bu onun 165 dakikası. En zor sorular bile kolay gelsin" derken, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da "Sevgili İstanbullular lütfen sessizlik" diye tweet attı.

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