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23 Aralık 2023 Cumartesi 08:19:00 - Güncelleme:23 Aralık 2023 Cumartesi 08:19:00

81 ilde 'SİS-2 Operasyonları' Bakan Yerlikaya: 37 milyon TL'lik vergi kaybı önlendi

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İçişleri Bakanı Yerlikaya, 81 İlde Yasa Dışı Tütün Mamulü Üretimi ve Satışı yapanlara yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen "SİS-2 Operasyonlarında" 457 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapıldığını ve 37 Milyon TL'lik vergi kaybının engellendiği duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 İlde Yasa Dışı Tütün Mamulü Üretimi ve Satışı yapanlara yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen "SİS-2 Operasyonlarında" 457 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapıldığını ve 37 Milyon TL'lik vergi kaybının engellendiği duyurdu.

İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu sözlere yer verdi:

"Kaçakçılıkla ve kaçakçılarla mücadele etmek kayıt dışı ticaretin önüne geçmektir. Elektronik eşyadan tütün ve alkole, tarihi eserden akaryakıta, birçok başlıkta kaçakçılara yönelik operasyonlarımız hız kesmeden devam ediyor. Kaçakçılık yoluyla rant elde etmeye çalışanlara asla izin vermeyeceğiz."

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, Gelir İdaresi Başkanlığının da katılımıyla yasa dışı tütün mamulü üretimi ve satışı yapanlara yönelik ülke genelinde düzenlenen "SİS-2" Operasyonu kapsamında, 13 milyon 91 bin 486 adet doldurulmuş makaron, 9 milyon 319 bin 210 adet boş makaron, 81 bin 30 paket sigara, 8 bin 908 kg tütün mamulü, 9 bin 429 adet puro, 12 bin 913 adet elektronik sigara ve likiti, 9 bin 239 adet sahte bandrol, 41 adet yasa dışı sigara imalatında kullanılan sanayi tipi makaron doldurma makinesi ele geçirildi.

Bakan Yerlikaya, sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Operasyonu gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi ve Gelir İdaresi Başkanlığımız çalışanlarını tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin.

Hiçbir suçlu sis perdesi arkasına saklanamayacak.

Aziz milletimizin duaları ve kahraman güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize aralıksız devam edeceğiz."

Etiketler : ali yerlikaya sis operasyonları vergi
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