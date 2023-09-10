81 ilde omuz omuza saf tuttular

"Gençler ve Aileler Sabah Namazında Buluşuyor" çağrısıyla, Türkiye'nin dört bir yanında camiler doldu taştı. 81 il ve 92 ilçede 200'e yakın camide omuz saf tutan vatandaşlar, ellerini semaya açarak depremde ve vatan müdafaasında şehit olanlar için dua etti.

ÖNDER Genel Başkanı Abdullah Ceylan ve Yönetim Kurulu üyeleri de Fatih Camii'ndeki cemaate iştirak etti.

Sabah namazı buluşmaları Türkiye'nin dört bir yanındaki camilerde devam ediyor. Okulların açılışının bir gün öncesinde "Gençler ve Aileler Sabah Namazında Buluşuyor" çağrısıyla bir araya gelen vatandaşlar, şehirlerdeki büyük camileri doldurdu.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve sabah namazının ardından eller semaya açılarak dualar edildi. Programa, kadınlar, çocuklar ve gençlerin de yoğun ilgi gösterdi.

81 İLDE 200 CAMİDE BULUŞTULAR

Sabah namazı buluşması, 81 il ve 92 ilçede yaklaşık 200 camide gerçekleşti. ÖNDER, Cihannüma, Anadolu Gençlik Derneği, İHH, Memur-Sen, TÜGVA ve Yedi Hilal derneklerinin çağrısıyla bir araya gelen kişiler, sabahın erken saatlerinde camileri doldurdu. Namazla dirilişe inanan, namazı öncü ve bir rehber olarak bilen tüm Müslümanların bir araya gelerek saf tuttuğu buluşma sonrasında başta depremde vefat edenler olmak üzere vatan savunmasında şehit olan isimler için dua edildi. Ayrıca, yeni eğitim ve öğretim yılının ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olması için eller semaya açıldı.

ŞEHİR ŞEHİR SAF TUTTULAR

STK'lar tarafından yapılan çağrıya Türkiye'nin İstanbul, İzmir ve Ankara başta olmak üzere büyük şehirleri ve tüm şehirlerinden cevap geldi. Edirne'den Kars'a, Hatay'dan Sinop'a camiler dolup taştı. Bu camiler arasında Adana Ulu Camii, Ankara Gölbaşı Mevlana Camii, Aydın Söke Koca Camii, Bursa Ulu Camii, Çankırı Dumlupınar Camii, Diyarbakır Ergani Camii Kebir, Edirne Eski Camii, Hakkari Ulu Camii, Hatay İskenderun Kaptanpaşa Camii, İstanbul Ümraniye İlim Sarayı Camii, İzmir Bergama Kulaksız Camii, Kahramanmaraş Zekeriya Tanrıverdi Camii, Kırklareli Hızırbey Camii, Konya Ereğli Ulu Camii, Muş Salih Muhlise Çağlayan Camii, Sinop Alaaddin Camii, Şırnak Ulu Camii, Tunceli Yunus Emre Camii bulunuyor.

KATILIMCI STK'LAR

7 STK'nın çağrıcısı olduğu buluşmaya 20'nin üzerinde STK da destek verdi. Bunlar arasında Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı, Deniz Feneri, Diyanet Vakfı, Ensar Vakfı, ESAM, Evrensel Hafızlar Derneği, FEDAV, İlim Yayma Cemiyeti, İlim Yayma Vakfı, Medeniyet Derneği, Mehir Vakfı, Milli Kardeşlik Topluluğu, MTTB, MÜSİAD, Sadakataşı, Safa Vakfı, Sağlık ve Medeniyet Derneği, TGSP, UDEF, VEFADER, Yavuz Selim Vakfı, Yeni Dünya Vakfı yer alıyor.