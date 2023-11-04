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04 Kasım 2023 Cumartesi 08:21:00 - Güncelleme:04 Kasım 2023 Cumartesi 08:21:00

81 ilde eş zamanlı "çengel" operasyonu! 216 şüpheli şahıs gözaltına alındı

Kaynak: AA

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ülke genelinde içki kaçakçılığı ve sahteciliğin önlenmesi amacıyla eş zamanlı yürütülen Çengel Operasyonu'nda 216 zanlının gözaltına alındığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, halkın can güvenliği ve sağlığını tehdit eden, aynı zamanda ülkenin büyük miktarda vergi kaybına uğramasına neden olan kaçak ve sahte içki ticaretinin engellenmesi amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığınca 81 ilde operasyon düzenlendi.

30 bin 126 litre etil alkol, 15 bin 300 litre kaçak sahte içki, 3 bin 132 şişe kaçak sahte içki, 1497 boş şişe, 2 bin 364 bandrol, 2 bin 658 alkol aroması ve 2 bin 134 etiketin ele geçirildiği operasyonda, 25 kaçak ve sahte alkollü içki imalathanesi tespit edildi.

Gelir İdaresi Başkanlığı ekiplerinin de katıldığı operasyonda yaklaşık 43 milyon liralık vergi kaybının önüne geçildi.

Bakan Yerlikaya, operasyonu gerçekleştiren ekipleri tebrik ederek, "Ülkemizin dört bir yanında kaçakçılara ve sahteciliğe karşı operasyonlarımız artarak devam edecek." ifadesini kullandı.

Etiketler : ali yerlikaya operasyon içki kaçakçılığı
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