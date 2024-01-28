81 ilde 'çakar lamba' denetimleri! "5 milyon 196 bin TL ceza uygulandı"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ülke genelinde, ışıklı veya sesli uyarı cihazlarını mevzuatta izin verilmeyen araçlarda kullanan 807 sürücüye 5 milyon 186 bin lira para cezasının uygulandığını bildirdi.

⚠️"Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak Kullanan (Çakar Lamba) ya da Emniyet Şeridini İhlal Eden Sürücülere Karşı Denetimlerimiz Aralıksız Sürecek❗️



❗️Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı koordinesinde, 8⃣1⃣ İl Trafik... pic.twitter.com/hpE1PAyx09 — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 28, 2024

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından, 81 ilin Trafik Denetleme Şube Müdürlüklerince 1-26 Ocak tarihlerinde "ışıklı ya da sesli uyarı cihazlarını mevzuatta izin verilmeyen araçlarda kullanan" kişilere yönelik yapılan denetimlerle ilgili bilgi verdi.

Denetimlerde tespit edilen 807 sürücünün araçlarındaki ışıklı ve sesli uyarı cihazlarının (çakar lambalar) söktürüldüğünü belirten Yerlikaya, bu kişilere 5 milyon 196 bin lira para cezası uygulandığını ifade etti.

Ali Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Her zaman ifade ettiğimiz gibi, trafikte önceliğimiz önce insan. Görevi sırasında ışıklı ya da sesli uyarı cihazları kullanan ambulans, itfaiye ve polis gibi araçlarımızın trafikteki önceliği, insan sağlığı ve suçlularla mücadeleye yöneliktir.

Işıklı ya da sesli uyarı cihazlarını mevzuatta izin verilmeyen araçlarda kullanan ya da emniyet şeridini ihlal eden sürücülere karşı denetimlerimiz aralıksız sürecek."