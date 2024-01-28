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81 ilde "çakar lamba" denetimleri
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28 Ocak 2024 Pazar 08:29:00 - Güncelleme:28 Ocak 2024 Pazar 08:29:00

81 ilde 'çakar lamba' denetimleri! "5 milyon 196 bin TL ceza uygulandı"

Kaynak: AA

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Işıklı ya da sesli uyarı cihazlarını mevzuatta izin verilmeyen araçlarda kullanan (çakar lamba) ya da emniyet şeridini ihlal eden sürücülere karşı denetimlerimiz aralıksız sürecek." ifadesini kullandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ülke genelinde, ışıklı veya sesli uyarı cihazlarını mevzuatta izin verilmeyen araçlarda kullanan 807 sürücüye 5 milyon 186 bin lira para cezasının uygulandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından, 81 ilin Trafik Denetleme Şube Müdürlüklerince 1-26 Ocak tarihlerinde "ışıklı ya da sesli uyarı cihazlarını mevzuatta izin verilmeyen araçlarda kullanan" kişilere yönelik yapılan denetimlerle ilgili bilgi verdi.

Denetimlerde tespit edilen 807 sürücünün araçlarındaki ışıklı ve sesli uyarı cihazlarının (çakar lambalar) söktürüldüğünü belirten Yerlikaya, bu kişilere 5 milyon 196 bin lira para cezası uygulandığını ifade etti.

Ali Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Her zaman ifade ettiğimiz gibi, trafikte önceliğimiz önce insan. Görevi sırasında ışıklı ya da sesli uyarı cihazları kullanan ambulans, itfaiye ve polis gibi araçlarımızın trafikteki önceliği, insan sağlığı ve suçlularla mücadeleye yöneliktir.

Işıklı ya da sesli uyarı cihazlarını mevzuatta izin verilmeyen araçlarda kullanan ya da emniyet şeridini ihlal eden sürücülere karşı denetimlerimiz aralıksız sürecek."

Etiketler : ali yerlikaya çakar lamba denetim ceza
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