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20 Aralık 2023 Çarşamba 19:18:00 - Güncelleme:20 Aralık 2023 Çarşamba 19:18:00

8 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Kaynak: AA

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Muğla'nın Marmaris ilçesinde, hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Marmaris Emniyet Müdürlüğü, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda Beldibi Mahallesi'nde operasyon düzenleyen ekipler, hakkında "Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkan sağlama" suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.D'yi (39) yakaladı.

Adliyeye sevk edilen hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Etiketler : marmaris yakalama hapis cezası firari hükümlü YAKALAMA
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