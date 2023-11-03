8 milyon 300 bin makaron yakalandı
Kaynak: AA
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 8 milyon 300 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kaçakçılığın önlenmesi ve takibine yönelik çalışma gerçekleştirildi.
Kuzey Marmara Otoyolu İzmit geçişinde durdurulan araçta yapılan aramada, 8 milyon 300 bin makaron bulundu.
Gözaltına alınan bir şüpheli hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı.
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