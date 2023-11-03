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03 Kasım 2023 Cuma 00:25:00 - Güncelleme:03 Kasım 2023 Cuma 00:25:00

8 milyon 300 bin makaron yakalandı

Kaynak: AA

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 8 milyon 300 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kaçakçılığın önlenmesi ve takibine yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Kuzey Marmara Otoyolu İzmit geçişinde durdurulan araçta yapılan aramada, 8 milyon 300 bin makaron bulundu.

Gözaltına alınan bir şüpheli hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı.

Etiketler : sigara kağıdı ele geçirildi Kocaeli ilçesi
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