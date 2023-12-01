8 ilde "NARKOGÜÇ-38" operasyonu: 1 ton 719 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Kaynak: TRT Haber
Bakan Yerlikaya, 8 ilde düzenlenen "NARKOGÜÇ-38" operasyonunda 1 ton 719 kilo uyuşturucu madde ele geçirildiğini ve 36 şüpheli zehir tacirinin yakalandığını duyurdu.
Uyuşturucu madde imal eden ve satan "Zehir Tacirlerine" yönelik İstanbul, Diyarbakır, Hakkari, Zonguldak, Edirne, Bursa, Tekirdağ ve Osmaniye olmak üzere 8 ilde operasyon yapıldı.
Uyuşturucu Madde İmal Eden ve Satan "Zehir Tacirlerine" yönelik İstanbul, Diyarbakır, Hakkari, Zonguldak, Edirne, Bursa, Tekirdağ ve Osmaniye olmak üzere 8️⃣ İlde Düzenlenen "NARKOGÜÇ-38" Operasyonunda— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) December 1, 2023
1️⃣ Ton 7️⃣1️⃣9️⃣ Kg uyuşturucu madde ele geçirildi❗️
3️⃣6️⃣ Şüpheli Zehir Taciri... pic.twitter.com/jOCoi0od0P
İstanbul
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Operasyon ve Soruşturma Büro Amirliğince İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde yapılan operasyonda; 33 kg kristal metamfetamin, 116 kg sıvı halde metamfetamin, 2 adet hassas terazi ve uyuşturucu yapımında kullanılan materyallere el konuldu. 1 zehir taciri yabancı uyruklu şahıs yakalandı.
Diyarbakır
Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 1 ton 480 kg esrar, 1700 kök kenevir ele geçirildi. 1 zehir taciri yakalandı.
Hakkari
Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 34 kg metamfetamin,
Muhtelif miktarda morfin ele geçirildi. 1 zehir taciri yakalandı.
Zonguldak
Zonguldak İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; muhtelif miktarlarda kokain, metamfetamin, bonzai ve sentetik hap ele geçirildi. 20 zehir taciri yakalandı.
Edirne
Edirne İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda; 9 kg skunk ele geçirildi.
Bursa
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 1 kg 300 gr Bonzai ele geçirildi.
Tekirdağ
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. 11 zehir taciri yakalandı.
Osmaniye
Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda; 46 kg 200 gr skunk, 900 gr toz esrar ele geçirildi. 2 zehir taciri yakalandı.
"MÜCADELEMİZ KARARLILIKLA DEVAM EDECEK"
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi:
"Operasyonu gerçekleştiren kahraman jandarmamızı ve kahraman polisimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin.
Halkımızı zehirleyen uyuşturucu tacirleriyle, terör örgütleriyle ve organize suç örgütleriyle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek"
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