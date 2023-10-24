8. Aile Şurası 26-27 Ekim'de toplanacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aile kurumuna verdiği özel önem doğrultusunda aile politikalarının ve aileye dair sosyal hizmetlerin ulusal ölçekte ele alındığı bir platform oluşturması bakımından Aile Şuralarının önemli bir geleneği temsil ettiğini belirtti.

Son şuranın 2019'da "Aileye Değer, Türkiye'ye Değer" temasıyla toplandığını hatırlatan Göktaş, şunları kaydetti:

"Aile kurumunun güçlenmesi, değerlerin korunması ve karşı karşıya kaldığı tehditlerle mücadeleye dair sağlam bir vizyon geliştirebilmek amacıyla Cumhuriyetimizin 100. yılında 'Türkiye Yüzyılında Ailemiz, İstikbalimiz' ana temasıyla düzenleyeceğimiz 8'inci Aile Şurası, Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle 26-27 Ekim'de Ankara'da gerçekleştirilecek. Şuranın kazanımlarının kalıcı olacağına inanıyorum."

Şura hazırlık kapsamında, sahanın ihtiyaçlarının belirlenmesi, taşra teşkilatındaki personelin ve yerel paydaşların tespit ve önerilerinin alınması için 81 ilde aile çalıştayları düzenlediklerini anlatan Mahinur Özdemir Göktaş, 15 bini aşkın hanede gerçekleştirilen saha çalışmasının şura temalarının ve komisyon içeriğinin oluşmasına önemli katkı sağladığını belirtti.

Sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, akademisyenler, kamu kurum ve kuruluşları temsilcilerinin katılımıyla düzenlenecek şurada, müzakere konularının 6 başlıkta toplandığını bildiren Bakan Göktaş, komisyonlarda 2 gün boyunca yürütülecek görüşmelerin içeriğinin, aile ile ilgili bütüncül politikalara yön vereceğini kaydetti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, şuradaki müzakerelerin, aile merkezli sosyal sorunların tespiti ve çözümü, aile bütünlüğünün güçlendirilmesi ve sosyal refahın artırılması yönündeki politikaların oluşturulmasına katkı sağlayacağını belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Hem şura hazırlık çalışmaları kapsamında gerçekleştirdiğimiz 81 ildeki çalıştayın ve saha araştırmasının sonuçları hem de 8'inci Aile Şurası boyunca elde edilen tüm veriler 2024 yılında yayınlayacağımız Ailenin Güçlenmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planına güncel ve güvenilir bir kaynak olacak. Bu belgenin 2024-2028 yıllarını kapsayacak şekilde kamu kurum ve kuruluşlarının, yerel yönetimlerin, üniversitelerin, sivil toplum kuruluşlarının ve ilgili diğer kuruluşların aile ve evlilik kurumu ile aile bireylerinin güçlenmesine yönelik takip edilecek stratejileri, hedefleri ve faaliyetleri içermesi planlanıyor. Cumhuriyetimizin 100. yılında 'Türkiye Yüzyılında Ailemiz, İstikbalimiz' diyerek toplumumuzun temeli olan ailenin güçlendirilmesine yönelik politikaların belirlenmesi ve uygulanması için çalışmaya devam edeceğiz."