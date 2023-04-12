Başkan Erdoğan, AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı'nın açılış töreninde açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

6 Şubat'taki depremin yaralarını en kısa sürede sararak tüm şehirlerimizi afetlere dirençli hale getirmekte kararlıyız

Ankara'nın şehir içi ulaşımı için kritik

Bu şehirleri sahipsiz bırakmayacağız. Belediye başkanları başka heves peşinde koşuyor.

Eğer bugün Ankara'da artan nüfusa, araç sayısına ve yerel yönetimin iş bilmezliğine rağmen kayda değer bir trafik sıkışıklığı yaşanmıyorsa gerisinde bu metro yatırımları var.

Ankara'da son dönemde hayata geçirilen metro yatırımlarını Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız vasıtasıyla inşa ettik. İstanbul'da da benzer durum yaşanıyor.

Başkentimizde sadece metro hatlarına yenilerini eklemekle de kalmadık. Mevcut 108 metro aracına ilave 324 yeni nesil metro aracı daha aldık. Böylece metro hatlarında çalışan araç sayısını 4 katına yükselterek kapasiteyi artırdık

14 Mayıs, Cumhuriyetimizin yeni asrındaki yol haritamızı belirleyecek olması bakımından ayrıca ehemmiyetlidir.

Cumhuriyetimizin ilk asrındaki mücadelesinde tek parti faşizmi, vesayet, darbe, terör, kriz dönemlerinin bir daha gelmemek üzere tarihin derinliklerine hep birlikte gömdük

İP sen ne iş yapıyorsun? Hani milliyetçiydin? Bay Bay Kemal parlamentoda HDP ile neden görüştü?

Geçmişte CHP'ye yöneltmedik itham bırakmayanlar, Kılıçdaroğlu'nun eteğine dört elle sarıldılar. Bizi beğenmeyip ayrı parti kuranlar 7'li Masa'nın dolgu malzemeliğine razı oldular.

"Biz heyecanla geleceğimize bakarken birileri de Türkiye'yi yeniden 30 yıl, 50 yıl öncesine döndürmenin hesaplarını yapıyor."

Son 2 ayda ayaklar altına alınmadık değer bırakmadılar. Kandil'den verilen talimatlarla yol yürüyorlar. Kandil'den talimatla yola giden Bay bay Kemal'e destek verilir mi? Bunlar ne millidir ne yerlidir.

7'li masadan terörle mücadeleye dair bir söz duydunuz mu? Masadakilerin millete hizmet gibi bir derdi yok

Bölücü terör örgütü PKK her gün bir elebaşlarının ağızından Kandilden açıklıyor. Kandilden verilen talimatlarla yola giden bu bay bay Kemal'e ve onun yavrularına destek verilebilir mi?

Hangi maskeyi takarlarsa taksınlar, gerçek niyetlerini saklayamazlar. Milletimizin kazanımlarının üç beş muhteris eliyle heba edilmesine göz yummayacağız.

Geçmişte CHP'ye yöneltmedik itham bırakmayanlar, Kılıçdaroğlu'nun eteğine dört elle sarıldılar. Bizi beğenmeyip ayrı parti kuranlar 7'li masanın dolgu malzemeliğine razı oldular.

Onlar (7'li Masa) yapmaya değil yıkmaya geliyorlar yıkmaya. Biz yaptıklarımızın üzerine koymaya geliyoruz.