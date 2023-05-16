7'li masanın anketçileri sınıfta kaldı

Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçimi sonuçlarını en yakın tahmin eden anket şirketleri Sonar, Genar, Optimar, Ada, Areda oldu. En yakın tahmini ise 48,8'le (Erdoğan) Sonar yaptı. Sonar'ı 50.4'le (Erdoğan) Optimar takip etti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı seçime 3 gün kala yüzde 43 gösteren Konda ile ORC, Aksoy Araştırma, Metropoll, Türkiye Raporu, Avrasya, Gezici ve MAK büyük bir farkla yanılan anket şirketleri oldu.

SÜRPRİZLERİ GÖREMEDİLER

CHP'ye yakınlığı ile bilinen bu şirketler, Kemal Kılıçdaroğlu'nu 49-51 aralığında gösterirken Erdoğan'ın oylarını ise yüzde 43-45 civarında gösterdi. Araştırmaların ortak noktaları ise milletvekilliği seçiminde sürprizleri öngörememeleri oldu. Bir tek Genar, MHP'deki yükselişi 10.2 tahminle gören şirket oldu. Erdoğan'ın seçimi önde götüreceğini öngören anket şirketi İYİ Parti'deki erimeyi de doğru tahmin etti. Kılıçdaroğlu'nun kazanacağını öngören şirketler ise İYİ Parti'de de yanıldı. ORC, İYİ Parti'yi 13.7, Konda 12.4 olarak tahmin etti. İYİ Parti 9.6 oy aldı. Tüm şirketlerin 2.8 oy alan Yeniden Refah Partisi'nin oy oranını tahmin edememeleri dikkat çekti. ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Ogan'ın oyunu (5.17) en yakın tahmin eden şirket 4.8'le Konda oldu. İşte ayındaki araştırmaların sonuçları:

SONAR (3 Mayıs)

CUMHURBAŞKANLIĞI

Erdoğan: 48.8

Kılıçdaroğlu: 44.1

Oğan: 3.5

Genar (10-11 Mayıs)

CUMHURBAŞKANLIĞI

Erdoğan: 51.4

Kılıçdaroğlu: 44.3

Oğan: 4.3

MİLLETVEKİLİ

Cumhur İttifakı: 49.4

AK Parti: 37.9, MHP:10.2, YRP 1.3

Millet İttifakı: 34.4

CHP: 24.6, İYİ Parti: 9.8

Emek Özgürlük: 12.8

Yeşil Sol Parti: 10, TİP: 2.8

Ada (9 Mayıs)

CUMHURBAŞKANLIĞI

Erdoğan: 50.6

Kılıçdaroğlu: 44.8

Oğan: 2.9

MİLLETVEKİLİ

Cumhur İttifakı: 50.8

AK Parti: 39.6, MHP: 9.7, BBP, YRP: 1.5

Millet İttifakı: 33.5

CHP: 26, İYİ Parti: 7.5

Emek Özgürlük: 12.4

Yeşil Sol/HDP: 10.2, TİP: 2.2

Konda (7 Mayıs)

CUMHURBASKANLIĞI

Erdoğan: 43.7

Kılıçdaroğlu: 49.3

Oğan: 4.8

MİLLETVEKİLİ

Cumhur İttifakı: 44

AK Parti: 35, MHP: 8, BBP-YRP: -

Millet İttifakı: 39.9

CHP 27.5, İYİ Parti: 12.4

Emek Özgürlük: 12.3

Yeşil Sol/HDP: 10.5, TİP: 1.8

Optimar (11 Mayıs)

CUMHURBAŞKANLIĞI

Erdoğan: 50.4

Kılıçdaroğlu: 44.7

Oğan: 3.4

MİLLETVEKİLİ

Cumhur İttifakı: 49

AK Parti:38, MHP: 8.7, BBP: 1,YRP: 1.3

Millet İttifakı: 36.1,

CHP: 27.7, İYİ Parti:8.4

Emek Özgürlük: 10.7

Yeşil Sol/HDP: 8.1, TİP: 2.6

ATA İttifakı: 1.2

Areda (12 Mayıs)

CUMHURBASKANLIĞI

Erdoğan: 51.3

Kılıçdaroğlu: 44.2

Oğan: 3.9

MİLLETVEKİLİ

Cumhur İttifakı: 52.3

AK Parti: 41.4, MHP: 8.9, BBP: 0.4, YRP: 1.6

Millet İttifakı: 33.5

CHP: 26, İYİ Parti: 7.5

Emek Özgürlük: 10.7

Yeşil Sol/HDP: 9.2, TİP: 1.5

Türkiye Raporu (12 Mayıs)

CUMHURBAŞKANLIĞI

Kılıçadroğlu: 50.5

Erdoğan: 45.6

İnce: 5.37

Oğan: 3.9

MİLLETVEKİLLERİ

Cumhur İttifakı: 44.09

AK Parti: 36.7, MHP: 7.4, YRP: 0.8

Millet İttifakı: 40.7

CHP: 30.6, İYİ Parti: 10.1

Emek Özgürlük: 10.5

Yeşil Sol/HDP: 9.1, TİP: 1.4

Aksoy (12 Mayıs)

CUMHURBASKANLIĞI

Erdoğan 45.6

Kılıçdaroğlu 47.9

Oğan 5.7

MİLLETVEKİLİ

Cumhur İttifakı: 45.3

AK Parti: 37.2, MHP: 6.9, BBP YRP: 1.2

Millet İttifakı: 39.6

CHP: 30.5, İYİ Parti: 9.1

Emek Özgürlük: 10.2

Yeşil Sol/HDP: 8.2, TİP: 2

ATA İttifakı: 2.8

Metropoll (10 Mayıs)

CUMHURBASKANLIĞI

Erdoğan 46.9

Kılıçdaroğlu 49.1

Oğan 2.79

MİLLETVEKİLİ

Cumhur İttifakı: 45.45

AK Parti: 40.3, MHP: 5.2, BBP-YRP:-

Millet İttifakı: 39.1

CHP: 30.5, İYİ Parti: 8.6

Emek Özgürlük: 11.7

Yeşil Sol/HDP: 10.1, TİP: 1.6

ORC (11 Mayıs)

CUMHURBASKANLIĞI

Erdoğan 44.2

Kılıçdaroğlu 51.7

Oğan 2.8

MİLLETVEKİLİ

Cumhur İttifakı: 41.8

AK Parti:34.5, MHP: 6.9, BBP-YRP: 1.2

Millet İttifakı: 42.1

CHP: 28.4, İYİ Parti: 13.7

Emek Özgürlük: 10.6

Yeşil Sol/HDP:10.6