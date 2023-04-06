6'lı Masa'nın ortak cumhurbaşkanı adaylığı sürecinde Kemal Kılıçdaroğlu, adaylığını desteklemeleri karşılığında masanın küçük partilerine 20 milletvekili sözü verdi. YSK'ya milletvekili aday listelerinin teslim edileceği 9 Nisan'a sayılı günler kala Kılıçdaroğlu'nun 20 vekil kontenjanı vaadinden çark ettiği ve masanın küçük partilerine 3 vekil önerdiği iddia edildi.

Sabah'ın haberine göre, 9 Nisan krizi olarak tanımlanan bu krizde Kemal Kılıçdaroğlu'nun DEVA Partisi'ne 4 vekil, Gelecek Partisi'ne 3, Saadet Partisi'ne 3 ve Demokrat Parti'ye ise 2 milletvekili teklif ettiği ama küçük partilerin tepkisiyle karşılaştığı dillendiriliyor.

Özellikle de DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın bu dağılıma karşı çıktığı ifade ediliyor. Babacan'ın 20 milletvekili kontenjanında ısrarcı olduğu ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun Babacan'ın ikna etmek için görüşmeler gerçekleştirdiği söyleniyor.