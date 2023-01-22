"7'li masa"da çatlak! HDP Eş Başkanı Pervin Buldan: ‘Bizim adayımıza oy verin
Kaynak: AKŞAM GAZETESİ
HDP Eş Başkanı Pervin Buldan, altılı masayı eleştirdi.
Altılı masayı eleştiren HDP Eş Başkanı Pervin Buldan "Altılı masa bizden 'yanımızda görünmeyin, biz sizinle ortak fotoğraf vermeyelim ama bu iktidarı değiştirmek için koşulsuz şartsız, bizim belirleyeceğimiz adaya oy verin' beklentisi içinde. Ancak bu şu an itibariyle mümkün olmayan bir şey" dedi.
Buldan, altılı masanın adayı için hep kendi adaylarının yarıştan çekilmesinin öne sürüldüğünü söyledi.
Buldan, "Bizim altılı masa lehine adayımızı çekilmemiz düşünülüyor da altılı masanın çekmesi neden düşünülmüyor?" diyen Buldan, "Altılı masa adayını çeksin, bizim adayımıza oy versinler. Bu kadar net" dedi. Buldan ayrıca, "Altılı masanın adayının bizim adayımız lehine çekilmesi durumunda adayımızın birinci turda kazanma şansı çok yüksek" diye konuştu.
- Ermeni Vakıflar Birliği Başkanı Şirinoğlu'ndan, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki
- Bakan Karaismailoğlu: İstanbul'a eşsiz bir eser kazandırdık
- "(Altılı masa) Mesele aday değil, hangi fikirlerle milletin önüne çıkacağınızdır"
- Türkiye Ermenileri Patrikliğinden, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki
- Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, üç ayların başlangıcı dolayısıyla mesaj yayımladı
- Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosu açıldı! Başkan Erdoğan: Bir ay ücretsiz olacak