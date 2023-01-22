"7'li masa"da çatlak! HDP Eş Başkanı Pervin Buldan: ‘Bizim adayımıza oy verin

Altılı masayı eleştiren HDP Eş Başkanı Pervin Buldan "Altılı masa bizden 'yanımızda görünmeyin, biz sizinle ortak fotoğraf vermeyelim ama bu iktidarı değiştirmek için koşulsuz şartsız, bizim belirleyeceğimiz adaya oy verin' beklentisi içinde. Ancak bu şu an itibariyle mümkün olmayan bir şey" dedi.

Buldan, altılı masanın adayı için hep kendi adaylarının yarıştan çekilmesinin öne sürüldüğünü söyledi.

Buldan, "Bizim altılı masa lehine adayımızı çekilmemiz düşünülüyor da altılı masanın çekmesi neden düşünülmüyor?" diyen Buldan, "Altılı masa adayını çeksin, bizim adayımıza oy versinler. Bu kadar net" dedi. Buldan ayrıca, "Altılı masanın adayının bizim adayımız lehine çekilmesi durumunda adayımızın birinci turda kazanma şansı çok yüksek" diye konuştu.