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21 Nisan 2023 Cuma 08:35:00 - Güncelleme:21 Nisan 2023 Cuma 08:35:00

7'li masa adayı Kılıçdaroğlu'na tepki: Şimdi de Bölücülüğe soyundu!

Kaynak: Sabah

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7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ortağı İYİ Parti gündeme getirdiği zaman konuşmadığı 'Aleviliği'ni, seçim yaklaşınca siyasete taşıdı. Kılıçdaroğlu'nun açıklamasına, 'Sadece PKK'ya katkı vermekle kalmıyor, inançlar üzerinden de bölücülüğe soyunuyor.' sözleriyle tepki yağdı.

7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, "Alevi" notuyla bir video paylaştı ve bu videoyla Alevi vatandaşlara ayrımcılık yapıldığına ilişkin aslı astarı olmayan bir iddia ortaya attı. "Ben Alevi'yim. Hak Muhammed Ali inancıyla yetişmiş, samimi bir Müslümanım" diyerek gençlere seslenen ve oy isteyen Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına Alevi dernekleri başta olmak üzere akademisyen ve siyasilerden tepkiler geldi.

Anadolu Alevi Ocakları Bilim Eğitim İnanç ve Kültür Derneği Genel Başkanı Emrah Uslu: Hiçbir Alevi, PKK ve işbirlikçileriyle işbirliği yapmaz, yapamaz. Siz gidin Almanya'dan, Avrupa'dan alın parayı, dininizi, bayrağınızı satın, sonra da Alevi nutuğu atın. Siz Alevi olamazsınız, siz Alevi'nin tırnağı olamazsınız.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal: Mezhepsel kimliğini öne sürerek toplumsal bölünmenin ateşine odun atmakla kalmıyor, sadece vatanı bölmek isteyenlere katkı vermek değil, inançlar üzerinden de bölücülüğe soyunuyor.

AK Parti İstanbul milletvekili aday listesinde Alevi kimliğiyle öne çıkan Esma Ersin: Keşke onca yıllık siyasi hayatınızda cumhurbaşkanı adayı olana kadar Alevi olduğunuz aklınıza gelseydi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış: PKK ve FETÖ birlikteliklerinin üzerine bir Alevi örtüsü örterek bunları gizlemeye, kamufle etmeye dönük bir strateji gütmektedir.

Akademisyen Selva Tor: İhaneti perdelemek için gençlerin körpe zihinlerine 'ayrımcılık' zehri akıtıyorsunuz.

TARTIŞMAYI AÇAN KENDİLERİ

Kılıçdaroğlu, Aleviliği üzerinden yeni bir kampanya başlatsa da, aslında Kılıçdaroğlu'nun aday olmasına itiraz eden, Alevi kimliğini eleştiren Millet İttifakı içinde yer alan unsurlardı. İyi Parti Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral, Kılıçdaroğlu'nun Alevi olmasının Türk toplumu açısından oy verilmemesi gereken bir problem olduğunu belirtmişti.

Etiketler : Kılıçdaroğlu Alevilik PKK ve FETÖ
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