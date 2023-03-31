7'li koalisyonun şovu bitti, iftar çadırı gitti!

Deprem bölgesinde vatandaşların acılarını suistimal eden ve devletin yapmış olduğu yardımları kötüleyen 7'li koalisyon üyeleri bu seferde iftar şovlarında yeni bir skandalla gündeme geldi.

Malatya'da depremzedeler ile iftar program düzenleyen Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve ittifak genel başkanları depremzedeler için kurulan iftar çadırı programın ardından partililer tarafından sökülüp götürüldüğü ortaya çıktı.

Sabah'a açıklamada bulunan depremzede tekstil işçisi Abuzer Karaca, "Geldiklerinde hiç şaşırmadık. Çünkü burada kurulan çadır halk çadırı değildi, illet çadırıydı kısaca bizim acımız üzerinden hem yemek yediler hem de şov yaptılar kendilerince. Bizim karnımız tok bunlara. Biz seçimde kime oy vereceğimizi çok iyi biliyoruz.

Deprem gününden bugüne kadar hep devleti gördük. Bizlerde üstümüze düşeni sandıkta yapacağız. Burada dışardan topladıkları kalabalıklarla iftar şovu yaptılar. Sonrası nemi oldu, çadırlarında alıp gittiler. Seçim sonucunu millet belirleyecek. Bunların süslü çadırlarına ihtiyacımız yok "diye konuştu.

"BU KAFA İLE Mİ ÜLKEYİ YÖNETECEKLER"

Kemal Kılıçdaroğlu ve ittifak üyelerinin Ramazanın 2. günü Malatya'da iftar yaptıkları devasa çadırın ertesi günü kaldırılmasına tepki gösteren depremzede esnaf Mehmet Baykara, "bunların en büyük icraatları yalan söylemek.

Bu kafa ile ülke yönetecekler. Kılıçdaroğlu depremin 6. Günü çadır üreten firmalardan çadır istemişti hatta iddialı bir şekilde hepsini para ile alacağız dedi. Burada insanlar üşüyor, kalacak yerleri yok diye, iftar için kurulan çadırın kalacağını düşündük ancak ertesi günü yok olmuş. Bu adamların derdinin millet olmadığını burada bir kez daha görmüş olduk" diye konuştu.