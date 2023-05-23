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7'li koalisyonda Babacan-Akşener krizi!
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23 Mayıs 2023 Salı 10:46:00 - Güncelleme:23 Mayıs 2023 Salı 10:46:00

7'li koalisyonda Babacan-Akşener krizi!

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7'li koalisyonda aylardır süren Akşener-Babacan bir türlü son bulmuyor. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın, "Anayasa değişikliği konusunda Cumhur İttifakı ile çalışabiliriz" sözlerine Meral Akşener, sert tepki gösterdi. İYİ Parti Genel Başkanı, "Bazen ne söylediğiniz değil, ne zaman söylediğiniz önemlidir" diyerek yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

CHP'li yüzlerce siyasinin üzerini çizip 4 küçük ortağa 37 koltuk dağıtan Kılıçdaroğlu'na bir şok da Babacan'dan geldi. CHP'ye yeteri kadar oy desteği sağladıklarını ancak bazı CHP seçmenlerinin TİP'e kaymış olabileceğini belirten Babacan, bir kez daha gündem oldu.

Ortak liste teklifini kendilerine Kılıçdaroğlu'nun sunduğunu belirten Babacan, DEVA Partili adayların olduğu her yerde CHP'nin oylarını artırdıklarını ileri sürdü. Babacan, "Bizdeki ve CHP'nin araştırmalarına baktığınızda Sayın Kılıçdaroğlu'nun Sayın Erdoğan'a göre bir miktar önde olduğu görülüyordu. CHP'nin oylarında 2018'e göre artış olduğu görülüyordu.

Seçim ortamına girdiğinizde işler değişiyor. Örneğin TİP, HDP'nin listesinden girmedi. CHP'nin oylarından belki bir miktar TİP'e kayışlar oldu, bilmiyorum" şeklinde konuştu.

BABACAN-AKŞENER KRİZİ

Öte yandan koalisyonda aylardır süren Akşener-Babacan gerginliği de bir türlü son bulmuyor. Millet İttifakı'nın hem 2 Mart hem de 6 Mart toplantılarında sert tartışmalar yaşayan iki lider, son günlerde medya üzerinden yeniden restleşmeye başladı. Babacan'ın, "Anayasa değişikliği konusunda Cumhur İttifakı ile çalışabiliriz" çıkışına tepki gösteren Akşener, "Bazen ne söylediğiniz değil, ne zaman söylediğiniz önemlidir" diyerek yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Akşener'in bu sözlerine önceki gün katıldığı canlı yayında cevap veren Babacan, "Ben söylüyorum. Açık açık söylemeye de devam edeceğim. Siyasetçilerin de hep yarınları düşünerek hareket etmesi lazım." ifadelerini kullandı.

Etiketler : CHP Kılıçdaroğlu TİP Akşener Millet İttifakı
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