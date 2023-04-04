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04 Nisan 2023 Salı 07:38:00 - Güncelleme:04 Nisan 2023 Salı 07:38:00

7'li koalisyon yine karıştı! Bu kez milletvekili ortak liste tartışması başladı

Kaynak: Sabah

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HDP destekli 7 koalisyonda ortak liste krizi patlak verdi. Gelecek Partisi ve DEVA Partisini kendi çatısına alarak seçime girmek isteyen SP'ye, DEVA'nın kurmayları itiraz etti. İYİ Parti ise 60'a yakın şehirde kendi listelerine dışarıdan katılım istemiyor.

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun "yüzde 99 tamam" dediği ittifak içi ittifakta DEVA Partisi krizi sürüyor.

Deva'da, parti kurmaylarının özellikle Karadeniz Bölgesi'nde milletvekili çıkarabileceklerine inandıkları, bu sebeple kendilerini gösterebilmek için yurt genelinde SP çatısı altında seçime girmeye itiraz ettikleri ortaya çıktı.

Gelecek Partisi kanadı, SP'nin amblemi ile seçime girme konusunda DEVA'yı ikna etmek için dirsek temasında bulunuyor.

DEVA'nın buna ek olarak, "Bazı illerde ittifak tek amblemle seçime girsin" önerisine ise İYİ Parti'den itiraz geldi.

Sadece CHP ile bazı bölgeler için ortak liste pazarlığına devam eden İYİ Parti, 60'a yakın ilde ise kendi listelerine dışarıdan katılıma müsaade etmiyor.

Partilerin tüm anlaşmazlıklara rağmen yaklaşık 10 şehirde tek amblemle seçime girilmesine yönelik değerlendirmeleri sürüyor.

Etiketler : Saadet Partisi Temel Karamollaoğlu DEVA Partisi DEVA

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