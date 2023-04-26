Babacan'dan 'Seçmenimiz CHP'ye oy vermeyecek' itirafı

Seçimlere sayılı gün kala 7'li koalisyonun ortaklarından DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan itiraf niteliğinde açıklamalar geldi.

Bir televizyon programına katılan Babacan, partisinin tabanının Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermeyeceğini söyledi.

DEVA PARTİSİ CHP LİSTESİNDE

Seçimlere CHP listelerinden girme kararı alınmasının ardından eleştirilerin hedefi olan ve "Kendi listemizle, kendi logomuzla seçimlere gireceğiz" açıklaması gündeme gelen Babacan, çarpıcı itiraflarda bulundu.

Babacan, "Demokrasi ve Atılım Partisi, önümüzdeki seçimlere, kendi adıyla, kendi şanıyla, kendi logosuyla girme kararını almıştır. Ülkemiz için, demokrasimiz için hayırlı olsun." demişti.

Beklediği oyu alamayacağını fark eden Babacan, CHP listelerinden seçimlere girme kararı aldı.

"TABANIMIZ CHP'YE OY VERMEZ"

DEVA Partisi seçmeninin bir kısmının CHP'ye oy vermeye ikna olacağını dile getiren Babacan, parti tabanının Kılıçdaroğlu'na oy vermeyeceğini ve CHP'nin geçmişte dindar kesime yaptıklarının olumsuz hafıza taşıdığını açıkladı.

Babacan, şöyle konuştu:

"Bu teklif CHP'den geldiğinde biz kendi kitlemizin tamamını CHP listelerine taşıyamayabiliriz, dürüst olmak zorundayız. Yani biz büyün oy kitlemizi olduğu gibi paket halinde buraya taşıyamayabiliriz dedik. Onlar da gayet doğaldır dediler. İşin matematiği ile psikolojisinin farklı olmasının sebebi bu. Partilerin oy yüzdelerini topladığınızda bu tutmuyor. Birinin olduğu yerde diğeri olmuyor. Biraz yaşa bağlı. CHP'nin vakti zamanında dindar kesime yaptıkları yaşı ileri kesimde hala olumsuz hafıza taşıyor."